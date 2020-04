'Achter de gevels van de stad spelen zich drama's af'

In de betonnen sociale woonblokken van het Kiel in Antwerpen vraagt een lockdown een pak meer zelfdiscipline. Foto: Siska Vandecasteele.

De coronacrisis zet extra druk op dichtbevolkte steden. Wijken die het al moeilijk hebben, ervaren nog meer stress nu iedereen opgehokt moet blijven. ‘Als je lang vastzit in een klein appartement, wordt het snel donker in je hoofd.’

In de traphal van een woonblok op het Kiel in Antwerpen, op veilige afstand van het deurgat, luistert sociaal assistent Behrouz Khederli geduldig naar de vader van een gezin van vier kinderen. De man is verwikkeld in een fikse ruzie met zijn alleenstaande onderbuurvrouw. Het conflict smeulde al langer, maar is de jongste weken ontvlamd nu iedereen verplicht thuiszit en er geen school meer is voor de ruime kroost. De onderbuurvrouw stuurde de politie al meermaals af op het gezin, dat volgens haar onhoudbaar veel lawaai maakt en haar plafond doet trillen.



'Waar zouden we dan naartoe moeten met de kinderen? Hier op de binnenkoer mogen ze niet spelen. In het Kielpark is de speeltuin afgesloten', zegt de vader, net wakker na zijn nachtshift in een winkelmagazijn. Daar komt bij dat een van de zoontjes autistisch is, maar dat zijn therapie tot nader order is stopgezet. Het loopt zo uit de hand dat de onderbuurvrouw hem zelfs zou bespuwen. 'Ik geloof hem zeker', zegt Khederli als we weer beneden zijn. 'Maar als ik met de vrouw van een verdieping lager praat, hoor ik een totaal ander verhaal. Dan klaagt zij van pesterijen. Ik probeer te bemiddelen en erop toe te zien dat ze als volwassenen met elkaar omgaan. Maar ik ben geen rechter.'



Dit soort spanningen komen nu wel vaker voor, zegt Khederli. Hij is het aanspreekpunt voor de bewoners van 1.200 sociale woningen in de wijk, voornamelijk krappe appartementen in de vijf verdiepingen hoge interbellumblokken aan de Jan Davidlei. Aan alle inkomdeuren hangen infofiches in vier talen met de intussen bekende do’s-and-don’ts in coronatijden, opgehangen door huisbaas Woonhaven, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij in Antwerpen met 18.000 huurwoningen over het hele grondgebied.



Sinds de uitbraak van het virus legt Khederli zo veel mogelijk telefonisch contact. Er zijn lijsten aangelegd met de meest kwetsbare bewoners, zoals ouderen in isolement of jongeren die net van de straat of uit de psychiatrie komen, en die belt hij één voor één op. Een dag per week doet hij, meestal met een wijktoezichthouder, nog een fysieke ronde om mensen te zien en klachten op te volgen. Want er zijn meer meldingen van sluikstorten, vandalisme of drugsgebruik in de kelders of de verwarmingslokalen. ‘Mensen wonen hier altijd al dicht op elkaar. Corona maakt dat lastiger.’



In uw kot blijven en wachten tot de viruscurve afvlakt: die opdracht valt wel mee als je gezond bent, ruim woont, over wat groen beschikt en een stabiele gezinssituatie hebt. Het wordt veel moeilijker als je opeengepakt leeft in een omgeving van beton en problemen, met weinig tot geen mogelijkheden om daaraan te ontsnappen, maar wel met de angst zelf besmet te raken. De coronacrisis weegt harder op de steden en geeft extra stress aan wijken die zonder lockdown al zwaar onder sociaal- economische hoogspanning stonden.



Sociale ladder

'Kwetsbare mensen van wie er per definitie meer in steden geconcentreerd leven, zakken door corona nog verder op de sociale ladder', zegt Tom Meeuws (sp.a), schepen van Sociale Zaken in Antwerpen. 'En als je op een kleine oppervlakte zonder tuin of terras leeft, is het tanden bijten om aan social distancing te doen. Dat vergt veel meer zelfdiscipline dan in een dorp. Achter de gevels van de stad spelen zich drama’s af.'



Ook uit de wekelijkse coronarondvraag van de universiteiten van Antwerpen, Hasselt en Leuven komt de eerste voorzichtige trend dat de stilstand zwaarder weegt in de centrumsteden dan daarbuiten. Mensen die klein en met veel gezinsgenoten op een beperkte oppervlakte wonen en minder toegang hebben tot tuin of terras, geven aan dat ze zich slechter voelen, zegt onderzoeker Koen Pepermans.



Een van die moeilijkere plekken is het Kiel in het zuiden van Antwerpen, een wijk waar historisch veel kansarmoede samenkomt. De data spreken voor zich: de werkloosheid ligt er op 13 procent, tegen 4,5 procent voor Vlaanderen. 61 procent is laaggeschoold en 78 procent van niet-Belgische origine, versus respectievelijk 45 en 22 procent voor het hele Vlaams Gewest. Het gemiddelde jaarinkomen ligt er met iets meer dan 10.000 euro de helft lager.



De toestand dwingt de hulpverleners en wijkwerkers creatief te zijn en hun organisatie om te gooien. In normale tijden houdt het wijkteam Kiel van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) permanentie in een kantoor in de befaamde modernistische woonblokken van architect Renaat Braem aan de Emiel Vloorstraat, bekend om hun hoge 'poten'. Nu worden mensen geholpen via de telefoon of sociale media. 'We zien enkel nog mensen fysiek als er echt crisissen zijn', zegt wijkverantwoordelijke Ellen Flipkens. 'En die zijn er.'



Opvallend: sinds de corona-uitbraak regent het vragen over relatieproblemen. 'In relaties waar al langer iets scheelt, barst nu de bom. Ze zien het niet meer zitten en willen scheiden, of vragen om een advocaat, liefst pro Deo. Dat gebeurt opmerkelijk vaker dan anderhalve maand geleden. Over familiaal geweld komen er bij ons minder klachten, vermoedelijk omdat er een aparte hulplijn voor is.'



Daarna komen vragen over financiële en materiële hulp, zegt Flipkens. 'Voor wie de rekeningen niet meer kan betalen, kunnen we bemiddelen bij de RVA of het OCMW. Materiële hulp gaat over voedselpakketten en laptops voor thuisonderwijs. Administratieve hulp voor mensen die niet uit hun papieren geraken, proberen we via WhatsApp te geven.'



Psychisch fragiel

Bij de mensen die het CAW al op verschillende levensdomeinen bijstaat, een 'multiproblem' doelgroep in het sociale jargon, kan de miserie hoog oplopen, zegt Flipkens. 'Ze zijn al psychisch fragiel, en de lockdown maakt ze gevoelig om te hervallen in oude gewoontes, zoals verslavingen of depressies. Als je al een maand alleen in een klein appartement in een grote blok zit, zonder netwerk of structuur rond je, kan het donker worden in je hoofd.'



De groep stedelijke kwetsbaren wordt bovendien groter, weten ze op de dienst Sociale Zaken. ‘Bij het OCMW zien we een toeloop van mensen die we nooit eerder zagen’, zegt Meeuws. ‘Een grote groep mensen hield op de arbeidsmarkt net het hoofd boven water, maar gaat nu kopje- onder. Mensen die in de horeca werken, in de creatieve sector, dagcontracten, uitzendkrachten. Zij vallen tussen de mazen van de steunmaatregelen.’



Met 30 procent van de leerlingen in sommige scholen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen is het contact kwijt.

Gemiddeld geeft de stad Antwerpen per maand zo’n 300 mensen een leefloon, in maart is dat verdubbeld naar 600, terwijl de crisis pas halfweg die maand toesloeg. Aan dat leefloon zijn voorwaarden verbonden, zoals solliciteren of taallessen volgen. Maar ook dat ligt stil. Ook de gesloten scholen slaan een gat. Met 30 procent van de leerlingen in sommige scholen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen is het contact kwijt. ‘Aan geopende tuincentra in steden hebben we niet veel.'



Toch is het niet allemaal kommer en miserie, benadrukt Khederli. Zijn indruk is dat de bewoners de regels voor fysieke afstand in het algemeen goed opvolgen. Het is stil op de betonnen binnenkoeren. Signalen van overkokende potjes, zoals in Brussel vorige week, vangt Khederli niet op. 'Men is alerter, en er is veel spontane solidariteit. Bewoners schuiven briefjes onder de deur bij buren met de vraag of ze kunnen helpen. Er komen ook mooie dingen naar boven.'



Dat ervaart ook Flipkens. Maar over de toekomst is ze somber. 'Ik vrees dat we overspoeld worden als dit voorbij is. Nu zit iedereen wat in survivalmodus om corona uit te zweten. Sommigen krijgen zelfs extra steun van de overheid en hebben dus wat meer geld. Maar dat gaat stoppen.'

'Het virus zal ooit weggaan, maar de problemen niet. Mensen die een uithuiszetting boven het hoofd hangt omdat ze te diep in de schulden zitten, krijgen nu respijt omdat het gerecht die procedures op pauze heeft gezet. Maar zo zijn de zorgen enkel uitgesteld. Achteraf komt het echte zeer.'