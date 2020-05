Airbnb schrapt een kwart van zijn jobs

'We beleven gezamenlijk de zwaarste crisis van ons leven, en zoals het virus zich begon te ontplooien, kwam alle reizen tot stilstand. Alle takken van Airbnb werden zwaar getrofffen. De omzet zal dit jaar minstens de helft lager liggen dan in 2019'.

De start-up uit San-Francisco, met vandaag bijna 8.000 medewerkers wereldwijd, haalde vorige maand nog 1 miljard dollar op, maar moest door de gemiste beursgang dramatisch in de kosten snijden. Volgens Cheskey zal het bedrijf wel overleven, 'maar de crisis waar het bedrijf door moet zal niet tijdelijk of van korte duur zijn'. Daarom moet het mes in het personeelsbestand en wordt er gefocust op de kernactiviteiten. De expansie in transport wordt on hold gezet en de investeringen in hotels en luxereizen beperkt.