Al 115 Vlaamse scholen gesloten door coronabesmettingen

115 scholen in Vlaanderen en Brussel zijn gesloten door een te hoog aantal coronabesmettingen. Eind vorige week waren dat er 69.

Uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) blijkt dat 66 basisscholen, 46 secundaire scholen en 3 internaten de deuren gesloten houden. Tegenover de 69 scholen van eind vorige week is dat een stijging van 74 procent. Alles samen zijn ongeveer 4.000 leerlingen in Vlaanderen en Brussel betrokken.

In de onderwijswereld en de Wetstraat neemt de druk op minister Weyts toe, omdat hij de scholen te allen prijzen wil openhouden zonder al te veel extra maatregelen. Nochtans blijven de besmettingen bij kinderen in een verschroeiend tempo toenemen. Terwijl de cijfers bij volwassenen de voorbije week stabiliseerden, namen ze bij de 0- tot 9-jarigen nog altijd met de helft toe.

Vaccinatie

Dat komt omdat de leerlingen nog altijd niet gevaccineerd zijn. Vorige week gaf het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) een positief advies om het vaccin van Pfizer/BioNTech bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar te gebruiken . In ons land wachten de bevoegde ministers op een bijkomend advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek vooraleer de knoop door te hakken.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is gewonnen voor de prik en verwacht dat die in januari kan beginnen. Volgens experts kan de vaccinatie de circulatie van het virus op korte termijn afremmen. 'Zo kunnen de scholen openblijven en verhinderen we dat kinderen het virus meenemen naar huis', zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.