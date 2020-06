Al 50 mensen toegelaten op uw huwelijksfeest

Een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen gaat woensdag in. Daarmee is ons land in de fase 4 van de exitstrategie. Zo wordt de persoonlijke bubbel uitgebreid tot 15 personen. Ook voor evenementen werden de regels versoepeld. Binnen kunnen die tot 200 personen ontvangen, buiten tot 400. In augustus worden die aantallen verdubbeld. Discotheken en dancings blijven voorlopig gesloten.