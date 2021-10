Alles wat u moet weten over het Covid Safe Ticket of de coronapas...

Het Overlegcomité stelt zijn hoop op het Covid Safe Ticket om de vierde coronagolf in ons land te bedwingen. Wat moet u weten over de coronapas in de horeca en fitnesscentra?

Het Covid Safe Ticket (CST) is een soort coronapaspoort dat het levenslicht zag om reizen in Europa mogelijk te maken en om coronaveilig evenementen te organiseren. Nu krijgt dat certificaat een belangrijkere rol. Vanaf 1 november moet het CST getoond worden in cafés, restaurants en hotels en in fitnesscentra. Mogelijk wordt het gebruik nog uitgebreid naar andere plaatsen, zoals woon-zorgcentra en ziekenhuizen. Wat moet u weten over de coronapas?

Hoe krijg ik mijn Covid Safe Ticket of coronapas?

Het Covid Safe Ticket is een digitale QR-code op een smartphoneapp of een fysiek document, dat u kunt aanvragen als:

u volledig gevaccineerd bent. Dat betekent: twee weken na de laatste prik, of een maand na een Johnson & Johnson-prik.

u over immuniteit tegen het virus beschikt. Dat betekent dat u tijdens de afgelopen zes maanden besmet geweest bent met Covid-19. Het certificaat is 180 dagen geldig.

u negatief getest hebt op het virus. Dat kan een negatieve PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een sneltest van maximaal 24 uur oud. De voorwaarde bij zo'n snelle antigeentest is dat die wordt afgenomen door medisch geschoold personeel, zoals een apotheker. Zelftests zijn niet geldig.

Waar haal ik mijn Covid Safe Ticket?

De meest aangewezen manier is de CovidSafeBE-app, die u gratis kunt downloaden op Android-smartphones (vanaf besturingssysteem Android 5) of iPhone (vanaf type 5s, met minimaal besturingssysteem iOS 12.5). Met behulp van een digitale identiteitskaart (of de app Itsme) kunt u zich aanmelden, enkele vragen beantwoorden en vervolgens de beschikbare certificaten downloaden. Op die manier heeft u die altijd op zak, ook als er geen internetverbinding is.

Het Covid Safe Ticket bestaat ook in papieren vorm. U kunt dat document opvragen en downloaden via mijngezondheid.be, MyHealthViewer.be of Mijnburgerprofiel.be. Een andere optie is om (in Vlaanderen) te bellen naar het nummer 078/78.78.50, maar dan moet u wel wat geduld oefenen voor verzending via de post.

Waar moet ik mijn coronapas voorleggen?

Momenteel is het verplicht een Covid Safe Ticket voor te leggen in discotheken en op evenementen waarbij binnen 3.000 mensen aanwezig zijn of 5.000 mensen buiten. Daarnaast hebben organisatoren van evenementen met minstens 500 aanwezigen binnen en 750 aanwezigen buiten de mogelijkheid een coronapas te vragen. In Brussel geldt de verplichting ook voor de horeca, fitnesscentra, beurzen, congressen, zorginstellingen en evenementen (vanaf 50 personen binnen, 200 personen buiten).

Op 1 november wordt het Covid Safe Ticket verplicht in Vlaanderen voor de horeca en de fitnesscentra en op evenementen met minstens 200 personen binnen en 400 personen buiten. Ook wie een kleiner evenement organiseert, mag een CST vragen aan de bezoekers. Vrijdag stemt het Vlaams Parlement over de mogelijkheid om de coronapas in te schakelen in zorginstellingen en op andere plaatsen. De Federatie van Cinema's ijvert voor een verplichting.

Bij erediensten, zoals een huwelijk, een begrafenis of een eucharistieviering, is het gebruik van een Covid Safe Ticket (CST) niet verplicht en blijven mondmaskers aangewezen. Wat er moet gebeuren in frituren of bij het afhalen van maaltijden, is nog onduidelijk. Aan Het Laatste Nieuws laat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten dat die details nog uitgewerkt worden.

Hebben kinderen een coronapas nodig?

Pas bij de publicatie van de wetgeving in het Staatsblad komt daar een definitief antwoord op. Kinderen die jonger dan 12 jaar zijn, hebben nooit een Covid Safe Ticket nodig en krijgen overal vrije toegang. Wie ouder is dan 12 jaar, zal een coronapas moeten voorleggen in de woon-zorgcentra en bij evenementen.

Voor fitnesscentra en de horeca zal de drempel op 16 jaar liggen. Wie 16 jaar of ouder is, moet over een Covid Safe Ticket beschikken om toegang te krijgen.

Vinden er controles plaats op het gebruik van de coronapas?

In principe wel. Uitbaters van cafés en restaurants of zaakvoerders van fitnesscentra krijgen de bevoegdheid om een coronapas te controleren met de COVIDscanBE-applicatie, of die taak door te spelen aan een steward of andere personeelsleden. De ondernemer moet een lijst opstellen van alle personen die de controles uitvoeren. Die mogen de QR-code van de coronapas vergelijken met een identiteitsbewijs, zoals de identiteitskaart of het rijbewijs.

Moet ik als horeca-uitbater boetes vrezen als ik geen controles uitvoer? Of als bezoeker?

Daar bestaat onduidelijkheid over. De controle ligt in handen van de teams van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, die nu al verantwoordelijk zijn voor het rookverbod, het verbod op alcoholverkoop en de aanwezigheid van CO2-meters. De controle bij fitnesscentra gebeurt dan weer door de teams van de FOD Economie. In beide gevallen moeten de sancties voor overtreders nog bekendgemaakt worden.