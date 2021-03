Amerikaanse studie bevestigt: AstraZeneca-vaccin werkt uitstekend

Uit de Amerikaanse klinische studie over het vaccin van AstraZeneca blijkt dat het voor 79 procent beschermt tegen symptomen, en voor 100 procent tegen zware ziekte en hospitalisatie.

Wat al geweten was in Europa, is nu ook nog eens bevestigd in de VS: het coronavaccin ontwikkeld aan de universiteit van Oxford en geprodiuceerd door farmabedrijf AstraZeneca werkt bijzonder goed.

Uit een klinische studie met het vaccin in de VS met 32.499 mensen, van wie er meer dan 20.000 het vaccin ingespoten kregen, blijkt dat het voor 79 procent effectief is in het beschermen tegen symptomen van Covid-19. Daarnaast toont de studie aan dat het 100 procent effectief is in het beschermen tegen een zwaar ziekteverloop en dus hospitalisatie en overlijden.

Bovendien werden geen ernstige bijwerkingen vastgesteld tijdens de klinische proef. Daarbij was er extra aandacht voor mogelijke gevallen van bloedklonters, nadat in Europa bij een zeer klein aantal gevaccineerden twee zeldzame vormen van hersentromboses werden vastgesteld de voorbije weken.

De Amerikaanse studie bevestigt dat er geen verhoogd algemeen risico is op tromboses.

Dat leidde ertoe dat een rist Europse landen een tijdelijk prikpauze inlastte voor het vaccin. Die is ondertussen in veel landen weer voorbij, nadat de Europese toezichthouder EMA donderdag herbevestigde dat de voordelen veel zwaarder doorwegen dan de potentiële risico's.

Te laat?

Mene Pangalos, die als topman van de biofarmaceutica bij AstraZeneca ook de vaccins overziet, toont zich tevreden met de resultaten. 'Deze data zijn een extra bewijs dat dit vaccin goed getolereerd wordt en uiterst effectief is tegen alle graden van Covid-19, en dat doorheen alle leeftijdsgroepen. We maken ons klaar om onze bevindingen voor te leggen aan de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA en om miljoenen doses uit te rollen doorheen de VS als we groen licht krijgen.'

De vraag is of de VS het AstraZeneca-vaccin nog nodig hebben.

De vraag is of de VS het AstraZeneca-vaccin nog nodig hebben. Als het vaccin wordt goedgekeurd, zal het in de VS waarschijnlijk pas tegen mei beschikbaar zijn. Maar ondertussen hebben de producenten Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson hun productie in de VS zo opgeschaald dat tegen mei, als alles goed gaat, genoeg vaccins beschikbaar moeten zijn voor de volledige volwassen populatie.