Amerikanen, Brazilianen, Turken en Russen nog niet welkom in Europa

Verhitte discussies

In principe kan elke Europese lidstaat bepalen wie op zijn grondgebied welkom is. Maar omdat reizigers gemakkelijk kunnen doorreizen naar andere EU-lidstaten streefden de leden van de Unie ernaar één lijn te trekken.

De hamvraag luidde: welke criteria hanteer je het best om te bepalen of een niet-EU-land de coronacrisis voldoende onder controle heeft om het etiket 'veilig' opgekleefd te krijgen? Natuurlijk vormt het aantal nieuwe besmettingen een belangrijke benchmark. Dat moet in de buurt van of lager liggen dan het Europese gemiddelde per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.