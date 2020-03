Angst voor tweede golf infecties houdt China in een kramp

Een man eet in een restaurant in de Chinese stad Guangzhou. Steeds meer zaken heropenen maar de angst voor het coronavirus blijft groot.

Twee stappen vooruit en dan weer eentje terug. China wil wel weer opstarten, maar hoe? 'De maatregelen die China nam om de eerste golf besmettingen te stoppen, zijn niet houdbaar op de lange termijn.'

Ondernemers slaakten een zucht van opluchting toen het districtsbestuur in Yangpu deze week liet weten dat temperatuurcontroles en mondkapjes niet meer nodig zijn. Wordt het leven dan eindelijk weer een beetje normaal? Een paar uur later bleek het een vergissing. De ambtenaar die het bericht verstuurde, kreeg een uitbrander.

Voor het eerst meldde de Chinese gezondheidsdienst donderdag geen nieuwe besmettingen in Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Wel namen reizigers al 189 nieuwe besmettingen mee uit het buitenland. Alleen de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, staat nog te boek als een gebied met hoog infectierisico. In de rest van het land laten steden en provincies voorzichtig de teugels wat vieren.

Musea zijn nog dicht, maar winkels gaan mondjesmaat weer open, in afwachting van personeel, bestellingen en klanten. Achter de ramen hangen bordjes die verzekeren dat de ruimte twee keer per dag wordt ontsmet. Sommige restaurants laten alleen afhalen toe, elders moeten gasten naast zich een stoel vrijlaten om afstand te creëren. De menu’s zijn vaak beperkt. 'Morgen hebben we alles weer', belooft de uitbater van een noedelsrestaurant.

Verstekelingen

Het zijn twee stappen vooruit, en dan weer eentje terug. China is als de dood voor een tweede infectiegolf. Het pasjessysteem dat veel appartementsgebouwen invoerden, is aangevuld met een QR-code op je telefoon. Bij de ingang van gebouwen en parken toon je zo dat je gezond bent.

Sommige beveiligers laten ook een code scannen. Het telefoonbedrijf stuurt meteen een bericht dat onthult waar hun klant de afgelopen twee weken uithing. Ook het meten van de lichaamstemperatuur gaat door, net als het controleren van de kofferbak om mogelijk geïnfecteerde verstekelingen te onderscheppen.

Aan de poort van appartementencomplexen staan grote borden die mensen die uit het buitenland komen, oproepen zich te melden. Nu nieuwe besmettingen bijna alleen nog uit het buitenland komen, is de wind in China gedraaid – van slachtoffer naar virusoverwinnaar.

Test bij aankomst

'Ik hoop niet dat dit ook in Europa gebeurt', zegt studente Liu Jian Jian in Wuhan. Ze is al twee maanden de deur niet uitgegaan. Iemand vraagt in een sms naar de situatie in Europa. 'Ik hoor dat de epidemie daar heel erg is. Is dat waar?'

120.000 Uit het buitenland Dagelijks komen 120.000 mensen uit het buitenland China binnen. De vrees is dat sommigen van hen besmet zijn met het coronavirus.

Dagelijks komen 120.000 mensen China binnen, aldus de nationale immigratiedienst. Bij aankomst in China wordt nu bij iedereen een test afgenomen. Is de test negatief, dan volgt 14 dagen thuisisolatie.

De Belg Benoît Soete was op het vliegveld veilig verklaard, tot vrijwilligers hem - nog met zijn koffers in de hand - in zijn buurt tegenhielden. Na een hoop discussie bracht de politie hem naar een hotel. 'Ik heb een hotline van de gemeente gebeld, en die bevestigde dat iedere buurt zelf mag beslissen.'

Indammen van gevaar

Chinas autoritaire karakter maakte het mogelijk verder te gaan bij het indammen van het virus dan menig ander land aandurft. De Volksrepubliek was twee maanden verlamd. Fabrieken lagen stil, uit eten gaan of winkelen mocht niet meer.

Vrijwel iedereen verschool zich min of meer vrijwillig achter zijn voordeur. Buiten Wuhan heeft niet het virus, maar die verlamming de economie het meest geschaad. Op de rivier Huangpu varen binnenvaartschepen af en aan. De drukte op het water suggereert dat de economie weer volop draait.

Buiten Wuhan heeft niet het virus, maar de verlamming de economie het meest geschaad.

Is dat zo? 'De economische ontwikkeling is geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Maar over het algemeen is dat effect tijdelijk', sust Mao Shengyong van het Chinese statistiekbureau. Deskundigen hebben er een hard hoofd in. Zelfs al krabbelt China op, nu buitenlandse afnemers met het coronavirus te maken krijgen, doen die minder bestellingen. Een wereldwijde recessie dreigt.

Kleine bedrijven

Het Chinese bruto nationaal product kwam in de eerste twee maanden van het jaar zo’n 20 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De klap is het grootst in de dienstensector. In februari werden 70 procent minder kapsels geknipt en 80 procent minder winkelende klanten geholpen. Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven verloren veel mensen hun baan.

China heropent op twee snelheden. De scholen in dunbevolkte provincies als Qinghai en Guizhou hernemen de lessen, terwijl kinderen in grote steden volgens de verwachting zeker tot half april geen klaslokaal zien. Nog altijd liggen 6.636 slachtoffers in het ziekenhuis. Nieuwe besmettingen liggen op de loer.