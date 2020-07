Antwerpen opent corona-drive-in

De stad Antwerpen opent volgende week in het district Borgerhout een site om op grote schaal burgers te testen op het coronavirus.

Antwerpen volgt het voorbeeld van andere landen met een corona-drive-in. Daar kunnen mensen zich laten testen op covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Voor de duidelijkheid: de site is enkel toegankelijk voor mensen zonder ziekte-symptomen. Zij moeten zich eerst registreren en na het beantwoorden van een paar vragen krijgen ze te horen of ze langs mogen komen. Wie zich ziek voelt, moet er wegblijven en contact opnemen met de huisarts, stelt Antwerps schepen voor Gezondheid Fons Duchateau (N-VA). Het testdorp, op de site Spoor Oost in Borgerhout, zal dagelijks 500 tot 4.000 corona-tests kunnen afnemen.

Duchateau: 'We gaan vooral na of je tot een risicogroep behoort omdat je bijvoorbeeld net uit vakantie terugkwam. Het is wel niet de bedoeling dat je je bij wijze van spreken voor de fun laat testen, er moet een reden zijn.' Een test is niet gratis, maar kan wel zoals steeds worden terugbetaald.

We gaan vooral na of je tot een risicogroep behoort omdat je bijvoorbeeld net uit vakantie terugkwam. Het is wel niet de bedoeling dat je je bij wijze van spreken voor de fun laat testen, er moet een reden zijn. Fons Duchateau Antwerps schepen voor Gezondheid

Het doel is tweƫerlei. Het moet de druk wegnemen van Antwerpse zorgdiensten. Die kunnen zich dan meer concentreren op wie echt ziek is. Antwerpen is een corona-hotspot met in de laatste week - in realiteit is dat de week tussen 21 en 27 juli - 794 nieuwe gevallen.

Besmettingsclusters

Daarnaast zal breder testen beter in kaart brengen waar mogelijke besmettingsclusters zitten. Studies geven aan dat besmette mensen zonder klachten een belangrijke motor zijn om de verspreiding van het virus verder aan te jagen. Antwerpen hoopt nu via de tests een besmettingskompas te bouwen om door de coronacrisis te varen.

De drive-in is voorlopig enkel toegankelijk voor inwoners van de stad en haar districten. Maar het stadsbestuur maakt er geen geheim van te hopen dat andere steden en gemeenten het voorbeeld volgen.

Professor Herman Goossens (Universiteit Antwerpen) opent ook een nieuw lab om de stalen van de drive-in te verwerken.

Brusselse huisartsen