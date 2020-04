Antwerpse politie doet als eerste inval in huis voor corona-inbreuken

De Antwerpse politie is voor het eerst sinds het losbarsten van de coronacrisis een woning binnengedrongen om corona-inbreuken vast te stellen. Ook bij de andere politiezones is de controversiële 'woonstbetreding' nog amper gebruikt, ondanks eerdere politieke waarschuwingen voor een 'politiestaat'.

Het afgelopen weekend heeft het Antwerpse politiekorps - het grootste van het land - voor de allereerste keer sinds het losbarsten van de coronacrisis gebruikgemaakt van haar 'bestuurlijke' bevoegdheid om voor het vaststellen van inbreuken op de coronaregels iemands woning binnen te dringen zonder dat die daar toestemming voor had gegeven. Dat bevestigt politiewoordvoerder Willem Migom aan De Tijd.

Het voorval speelde zich af in de nacht van zaterdag op zondag in de Antwerpse buurt Valaar. 'De politie vermoedde dat er rond 1 uur 's nachts in een woning een feestje aan de gang was met minstens drie aanwezigen, terwijl er officieel maar één iemand stond ingeschreven op dat adres. Er was luide muziek te horen en de politie riep de bewoner toe vanop de straat. Maar de deur bleef dicht en de bewoner spuwde vanop het balkon naar een voorbijganger. Die combinatie van feiten deed ons beslissen ons Snelle Respons Team en ons 'Bioresponsteam' (met de nodige beschermingskledij en een opleiding om een besmetting tegen te gaan, red.) het huis te laten binnendringen.'

Mensen beseffen wel dat het weinig zin heeft hun deur te laten intrappen voor een corona-inbreuk. Willem Migom Woordvoerder lokale politie Antwerpen

'Het was onze eerste woonstbetreding zonder toestemming in het kader van de Covid-19-maatregelen', vertelt Migom. 'Dat was tot nu toe niet nodig. Naar ons aanvoelen beseffen mensen wel dat het weinig zin heeft hun deur te laten intrappen voor een corona-inbreuk. Het moet ook voor ons 'proportioneel' zijn: in verhouding tot de inbreuk. Maar de casus van het afgelopen weekend voldeed volgens ons wel aan de criteria. De bewoner was geen onbekende voor politie en gerecht, en een andere aanwezige stond onder elektronisch toezicht.'

Rechtsstaat

De rondzendbrief van de procureurs-generaal over de aanpak van corona-inbreuken gaf de politie de richtlijn telkens het parket om toestemming te vragen als ze een privéplaats wil binnendringen om iemand op heterdaad te betrappen. Maar de rondzendbrief verwijst ook naar de bestuurlijke bevoegdheid van de politie om op eigen houtje een woning te doorzoeken zoals artikel 27 van de wet op het politieambt dat al langer toelaat als dat 'proportioneel' is. Dat deed begin deze maand onder meer Open VLD-voorzitster Gwedolyn Rutten waarschuwen dat de rechtsstaat overeind moest blijven, 'ook in deze uitzonderlijke tijden'.