Arbeidsmarkt in VS verteert coronaschok pas in 2024

De VS blijven de komende maanden het groeipad bewandelen. 'Midden 2021 bereikt het bruto binnenlands product het prepandemieniveau', voorspelt 's lands begrotingswaakhond. Het duurt tot 2024 voor de arbeidsmarkt de crisis verteerd heeft.

De coronapandemie heeft wereldwijd diepe wonden geslagen in de economie. Ook in de Verenigde Staten. Het bruto binnenlands product (bbp) incasseerde in 2020 met een krimp van 3,5 procent de grootste klap sinds 1946.

'Maar betere tijden lonken', voorspelt het Congressional Budget Office (CBO), een onafhankelijk orgaan dat het Congres met economische en begrotingsinformatie voedt. 'Het economisch herstel dat midden 2020 ingezet is, houdt aan. Tegen het midden van dit jaar heeft het bbp het niveau van voor de pandemie bereikt.'

De begrotingswaakhond gaat ervan uit dat het leven in de VS weer wat normaliseert zodra het leeuwendeel van de bevolking ingeënt is tegen het coronavirus. Het CBO verwacht dat de coronamaatregelen de komende maanden teruggeschroefd worden. Die 'normalisering' kan de grootste economie ter wereld dit jaar met 4,6 procent aanjagen, klinkt het. In 2022 zou sprake zijn van een bbp-klim van 2,9 procent.

Werkloosheidsgraad

Op de arbeidsmarkt zal de coronaschok langer nazinderen, verwacht het CBO. In 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad in de VS 8,1 procent. Dit jaar valt dat cijfer terug tot 5,7 procent, luidt de voorspelling. 'Pas in 2024 zullen weer evenveel mensen aan het werk zijn als voor de pandemie', staat te lezen in een rapport dat maandag gepubliceerd is.