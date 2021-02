Artsenbond: 'Eerst chronisch zieken vaccineren te complex'

Chronisch zieken laten voorgaan in de vaccinatiestrategie is op papier een goed idee, maar in de praktijk zal het meer na- dan voordelen opleveren, waarschuwt de artsenvakbond BVAS.

De vaccinatievolgorde waarvoor België koos, blijft discussie uitlokken. In een persbericht waarschuwt de artsenfederatie BVAS dat de plannen zoals die voorliggen de boel nodeloos ingewikkeld maken en zelfs dreigen te vertragen.

In de huidige vaccinatiestrategie komen vanaf maart, als alle rusthuisbewoners en medische zorgverleners zijn gevaccineerd, de volgende risicogroepen aan bod. Dat zijn enerzijds de 65-plussers en anderzijds een grote groep Belgen met een onderliggende aandoening, van chronische ziekten tot obesitas. De negen ministers van Volksgezondheid in ons land keurden woensdag een lijst goed met aandoeningen waar 1,5 miljoen Belgen onder zouden vallen.

Een dag later vragen sommige artsen dus al om die oefening op de schop te nemen. Volgens de BVAS is het idee om patiënten met een onderliggende aandoening voor te laten gaan mooi op papier, maar dreigt de praktische kant van de zaak de boel in de war te sturen.

1 klik?

Daarvoor draagt de artsenvakbond meerdere argumenten aan. Zo vreest de vereniging dat mensen over het hoofd worden gezien. 'De overheid is van mening dat het mogelijk zal zijn met één klik de lijst te verkrijgen van de patiënten die zijn uitgekozen om prioritair te worden gevaccineerd. Dat zal niet het geval zijn', wordt gewaarschuwd.

50% brusselaars zonder elektronisch dossier De helft van de Brusselaars heeft geen elektronisch patiëntendossier, stelt de BVAS.

'Sommige ambtenaren zeggen dat ze voorgeschreven medicijnen zullen gebruiken om risicopatiënten te screenen. Dat zal een groot aantal patiënten uitsluiten (zoals obese patiënten). Anderen zeggen dat ze gebruik zullen maken van diagnoses uit de elektronische medische dossiers van huisartsen. Zowat 50 procent van de Brusselaars heeft niet eens een elektronisch medisch dossier. Het spreekt voor zich dat op die manier ook een groot aantal patiënten wordt uitgesloten.'

De BVAS meent dat de enige manier om dat probleem op te lossen de ontwikkeling van een totaal nieuw computerprogramma is. Maar daarvoor rest te weinig tijd, menen de artsen. En zonder zo'n programma zal het weken duren om alle patiënten te identificeren. 'We dreigen in een tijdsval te trappen', klinkt het. 'De BVAS vreest dat we uiteindelijk een systeem krijgen dat te laat komt en extra werk voor de artsen meebrengt. Als we te veel tijd verliezen om alles te organiseren, zullen we met zijn allen verliezen.'

Stormloop

Bovendien vreest de artsengilde dat de komende weken een stormloop op de huisartsen zal plaatsvinden. 'Al de patiënten die geen vroegtijdige vaccinatietoegang kregen, zullen een afspraak met hun arts willen maken om hun recht op voorrang op te eisen. Dat zal de toegang tot zorg bemoeilijken voor patiënten die medische verzorging nodig hebben.'

Het is dringend tijd om mensen te vaccineren, niet om na te denken hoe de vaccinatiecampagne nog complexer kan worden gemaakt. Philippe Devos Intensivist en voorzitter artsenvakbond BVAS

De slotsom is dat de artsen het beter achten simpelweg van oud naar jong te vaccineren, om geen extra moeilijkheden te creëren en geen risico te lopen op een bijkomende vertraging. 'Het is dringend tijd om mensen te vaccineren, niet om na te denken hoe de vaccinatiecampagne nog complexer kan worden gemaakt.'