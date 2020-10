AstraZeneca en J&J kunnen studie met coronavaccin in VS hernemen

Het Britse farmabedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford mogen in de Verenigde Staten hun proeven met een kandidaat-vaccin tegen het coronavirus hervatten. Ook Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, gaat snel weer testen.

In de Verenigde Staten had de Food and Drug Administration (FDA) vrijdag goed nieuws in petto voor de Britse farmareus AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Het overheidsagentschap dat voedsel en medicijnen controleert, liet hen weten dat ze hun proeven met een kandidaat-vaccin tegen het coronavirus ook in de VS kunnen hernemen. Dat bevestigde AstraZeneca vrijdagavond in een communiqué.

AstraZeneca en zijn partner hadden begin september beslist de studie tijdelijk stil te leggen nadat een proefpersoon in het Verenigd Koninkrijk ziek geworden was. Even later dook een tweede geval op. Onafhankelijke experts moesten uitzoeken of die ziektes een gevolg waren van het vaccin of van een onderliggende aandoening of infectie.

'De FDA heeft alle veiligheidsdata van testen wereldwijd bestudeerd en kwam tot de conclusie dat het veilig is om de testen ook in de VS te hervatten', klonk het vrijdagavond in de mededeling van het Britse farmabedrijf. Vorige maand hadden AstraZeneca en de universiteit van Oxford hun testen al hervat in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika. Ook in Japan kreeg het Britse bedrijf groen licht om de proeven voort te zetten.

'Dit is geweldig nieuws. Nu kunnen we onze inspanningen in de zoektocht naar een vaccin om die verschrikkelijke pandemie te verslaan voortzetten', zei CEO Pascal Soriot. Hij benadrukte dat veiligheid voor alles gaat voor zijn bedrijf. 'Het vaccin moet veilig zijn voor het het fiat voor gebruik krijgt.'

Janssen Pharmaceutica

In de race naar een vaccin tegen het coronavirus zit AstraZeneca in de kopgroep. Het bedrijf is niet het enige dat zijn onderzoek tijdelijk moest stilleggen. Ruim een week geleden overkwam Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, hetzelfde nadat een onverklaarbare ziekte opgedoken was bij een van de proefpersonen.