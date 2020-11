Avondklok maar geen nationale lockdown in Italië

De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde maandag in het parlement nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Italië voert de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus op. Premier Giuseppe Conte kondigde maandag een verdere inperking van de bewegingsvrijheid aan. In het hele land geldt weldra een avondklok. Een nationale lockdown komt er voorlopig niet.

Weken leek de tweede coronagolf op het Europese continent Italië grotendeels te sparen. Maar de afgelopen dagen hebben de dijken in het Zuid-Europese land het ook begeven. De voorbije maand is het aantal dagelijkse besmettingen vertienvoudigd. Gemiddeld komen er nu zo'n 30.000 nieuwe gevallen bij in een etmaal. En ook de aantallen ziekenhuisopnames en covidpatiënten op intensieve zorg zitten stevig in de lift.

'Ondanks al onze inspanningen kunnen we spreken van een zorgwekkende evolutie in de afgelopen dagen', stelde premier Conte maandag tijdens een toespraak in het parlement. 'In 15 van de 20 regio's dreigen de afdelingen intensieve zorg tegen volgende maand overspoeld te worden. Striktere maatregelen dringen zich op', voegde hij eraan toe.

Avondklok

Conte gaat de ministerraad voorstellen het land in drie gebieden op te delen, afhankelijk van de epidemiologische omstandigheden. Aan elk risiconiveau worden een resem na te leven maatregelen gekoppeld. Om welke ingrepen het precies gaat, liet de premier evenwel in het midden.

Sowieso streeft Conte ook naar nieuwe nationale actie. Zo stuurt hij aan op een avondklok. In regeringskringen viel te horen dat Italianen weldra vanaf 21 uur hun woning enkel mogen verlaten om hoogdringende redenen, zoals een medisch noodgeval of om te gaan werken. Conte zelf plakte er nog geen uur op.

Daarnaast hoopt de premier de volgende dagen per decreet te regelen dat shoppingcentra en outlets in de weekends de deuren moeten sluiten. Ook de musea gaan voorlopig dicht. Zetels in bussen, trams, metro's en treinen mogen nog maar voor de helft bezet zijn. Nu mag nog 80 procent van de zitjes gebruikt worden.

Of bars en restaurants kunnen openblijven, is voorlopig onduidelijk. Na een eerste reeks coronaverstrengingen worden die nu verplicht de deuren om 18 uur op slot te doen. Maar in de regering gaan stemmen op om ze helemaal te sluiten.

Lockdown

Als Conte zijn zin krijgt, reizen de Italianen binnenkort ook niet meer zomaar het land rond. Inwoners uit de zwaarst getroffen streken zouden geen niet-essentiële verplaatsingen meer mogen doen naar andere regio's. Afreizen naar zo'n hoogrisicogebied zou ook verboden worden.

Een nationale lockdown komt er voorlopig niet, verzekerde Conte. Maar regiobesturen kunnen wel beslissen lokaal het slot op de maatschappij te zetten. Voor zwaar getroffen steden als Milaan of Napels lijkt die piste niet uitgesloten.