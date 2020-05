'Onze werknemers voelen zich hier veiliger dan in de supermarkt'

Barco ontvangt net als veel andere bedrijven na zeven dagen lockdown zijn medewerkers weer op kantoor. Het onwennige gevoel maakt snel plaats voor opluchting. 'Mensen willen weer structuur, om een onderscheid te maken tussen werk en leven.'

'Het leek wel de eerste schooldag', vertelt Barco-topman Jan De Witte, met mondkapje op, over de heropstart van het technologiebedrijf. 'Medewerkers kwamen zenuwachtig binnen. Maar toen ze de maatregelen zagen, kwam het vertrouwen snel terug.'

We pakken het aan met gezond boerenverstand, niet met eindeloos veel regels. Jan De Witte CEO van Barco

Maatregelen als het dragen van mond-neusbescherming bij verplaatsingen in het gebouw, looplijnen voor eenrichtingsverkeer en plexiglas waar het risico bestaat dat mensen te dicht bij elkaar komen. Aan de ingang tot de toiletten moeten bezoekers hun naam aan een haakje hangen, zodat duidelijk is of er een wc vrij is. De vergaderzalen worden na elk gebruik ontsmet. 'Het nieuwe abnormaal', vat De Witte het samen. 'We pakken het aan met gezond boerenverstand, niet met eindeloos veel regels.'

Barco ontvangt sinds maandag mondjesmaat weer bedienden en kaderleden in zijn Kortrijkse ronde hoofdkwartier. Eind deze maand zal weer de helft van de 800 ingenieurs, marketeers en andere profielen op kantoor werken. De wereldspeler in schermen en software voor cinema's, evenementen, ziekenhuizen, controlekamers en vergaderzalen splitste zijn personeel in twee: het ene team wordt op maandag en dinsdag verwacht, het andere op woensdag en donderdag - en de week nadien wisselen ze van dagen.

Vierdagenweek

Vrijdag is in mei en juni een verplichte vrije dag, met de hulp van tijdelijke werkloosheid of het opnemen van vakantiedagen. De Witte voert tijdelijk een vierdagenwerkweek in om de kosten te beheersen. Barco zit dan wel goed bij kas (ruim 300 miljoen euro), de verwachte omzetkrimp van 10 à 15 procent in het eerste halfjaar zet aan tot voorzichtigheid. Bovendien zijn er extra kosten om de gebouwen coronaproof te maken. Alleen in Kortrijk gaat 200.000 euro naar vloerstickers, handgels, mondmaskers, plexiglas, extra poetsploegen... Daartegenover staat wel dat het reisbudget fors is gedaald.

De helft van de week werkt het personeel dus nog thuis, zoals de voorbije zeven weken. 'Telewerk biedt voordelen, maar het is ook heel zwaar', zegt De Witte. 'Videobellen is vermoeiend, je verliest sociaal contact en de grens tussen werk en leven verdwijnt. Onze medewerkers zijn blij dat ze weer een structuur hebben om dat onderscheid te maken.' En thuis is niet alles mogelijk. Ingenieurs missen hun gespecialiseerde apparatuur en administratieve medewerkers hebben geen toegang tot grote softwareprogramma's.

Uit een rondvraag bij het personeel twee geleden bleek wel dat er zo'n 40 procent van het personeel twijfels had over een terugkeer. 'We geven hen de tijd om de aanpassingen te ontdekken en tonen dat ze hier net als thuis in een eigen bubbel kunnen zitten', zegt De Witte.

De temperatuur opmeten van zijn werknemers doet Barco in Kortrijk niet. 'De ervaring van andere bedrijven leert dat het niet evident is. De meting levert veel valse alerts op, bijvoorbeeld bij fietsers. En de privacy komt in het gedrang', zegt Rob Jonckheere, die wereldwijd Barco's fabrieken overziet. Op de sites in China, India en Italië gebeurt het wel. 'Daar is het wettelijk verplicht.'

Lager pitje

Barco's kantoren mogen dan zeven weken stof hebben gepakt, de productiesite bleef al die tijd draaien, op vier dagen na midden maart. 'Mensen waren te angstig om te komen en we hebben toen ook de tijd genomen om de fabriek coronaproof in te richten. Vroeger gaven werknemers een projector aan elkaar door, nu bouwt één persoon de projector van begin tot eind', zegt De Witte. Hij ziet dat het personeel geen angst meer heeft. 'De werknemer controleert zijn eigen werkplek: hij kent zijn collega's en ontsmet zijn tools met sprays. De mensen voelen zich hier veiliger dan in de supermarkt.'

Vroeger gaven werknemers een projector aan elkaar door, nu bouwt één persoon de projector van begin tot eind. Jan De Witte CEO van Barco

De fabriek draait op een lager pitje. Omdat de bioscopen en evenementenorganisatoren andere zorgen hebben dan het vernieuwen van hun projectoren. Van de 380 arbeiders werden er 160 op tijdelijke werkloosheid gezet. Enkele productielijnen verder is het alle hens aan dek bij de assembleurs van de medische schermen. Ziekenhuizen bestellen dubbel zoveel monitoren om Covid-19 op longfoto's vast te stellen en om de patiënten op intensieve zorg te monitoren. Om de enorme vraag te bolwerken schoolt Barco arbeiders uit de entertainmentdivisie om. De dagelijkse productie van medische beeldschermen werd in Kortrijk verdrievoudigd tot 150.

De Witte verwacht niet dat de maatregelen op de vloer snel verdwijnen. 'Dit gaat maanden duren, waarschijnlijk zelfs heel het jaar. Daarom hebben we systemen opgezet die het werk werkbaar houden.' De CEO hoopt dat wereldwijd de regeringen gefocust ingrijpen bij opflakkeringen van het coronavirus. 'Als ze weer hele economieën platleggen, zullen bedrijven en mensen kraken, zeker kleine ondernemers. Barco heeft een sterke balans, maar bij onze klanten zoals de organisatoren van evenementen is dat een ander verhaal.'