Basic-Fit: 'Geen last van coronavirus'

De fitnessketen presteerde vorig jaar beter dan verwacht.

Basic-Fit vliegt 5,8 procent hoger op de Amsterdamse beurs. Het Nederlandse fitnessaandeel publiceerde resultaten over het boekjaar 2019. Daarnaast kwam de groep met het opmerkelijke bericht dat het - in tegenstelling tot zo'n beetje ieder ander bedrijf op de Europese beurs - geen last heeft van het coronavirus.

Volgens analist Frank Claassen van Degroof Petercam is vooral dat laatste bericht de reden van de koerswinst. 'De cijfers waren iets boven de verwachting, maar ik denk dat de voornaamste koersstijging voortkomt uit de mededeling dat het fitnessbedrijf nog geen last lijkt te hebben van het coronavirus. Op dit moment is corona de kopzorg nummer één, dus dan is het prettig om te horen dat Basic-Fit daar nog niet door wordt geraakt.'

Claassen blijft wel voorzichtig voor de toekomst. 'Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Want het virus is zeker een risico voor de onderneming. Mensen kunnen uit angst voor besmetting in een fitnessclub besluiten om nog even geen abonnement te nemen.'

Nieuwe vestigingen

Basic-Fit zag de omzet vorig jaar klimmen met 28 procent tot 515 miljoen euro, terwijl analisten uitgingen van een omzet van 509 miljoen. De hogere verkopen zijn onder andere het gevolg van de sterke toename van het aantal nieuwe clubs: in 2019 kwamen er 155 bij. Het aantal leden veerde met 21 procent op tot 2,22 miljoen en de omzet per lid klom met 6 procent. De brutobedrijfswinst bedroeg 155 miljoen euro.

Analist Alan Vandenberghe van KBC Securities is te spreken over de cijfers. 'Het zijn goede resultaten. Ondanks de 155 nieuwe vestigingen blijft de schuld onder controle. Die beloopt nu 2,5 maal de brutobedrijfswinst. De cashgeneratie blijft goed draaien waarbij de mature clubs een brutomarge van meer dan 50 procent behalen.'