Bedrijven bereiden zich voor op ontslagrondes

Personeelsdienstbedrijven als SD Worx en Acerta krijgen van bedrijfsleiders veel vragen over hoe ze werknemers kunnen ontslaan. 'We verwachten voor de zomer de eerste aankondigingen voor herstructureringen in het najaar.'

Vrijdag kondigde de winkelketen Schoenen Torfs aan dat 24 van haar 650 werknemers hun job verliezen. De maatregel is volgens CEO en eigenaar Wouter Torfs nodig omdat zijn bedrijf de inkomsten zag instorten sinds de winkels midden maart sloten in de strijd tegen het coronavirus. De ondernemer - meermaals bekroond als beste werkgever - kreeg de wind van voren van de vakbonden. Ze beschuldigen Torfs ervan de coronacrisis te misbruiken om op een goedkope manier mensen te ontslaan.

'We zijn het slachtoffer van onze eigen transparantie', zegt Torfs. 'Meteen na de ondernemingsraad hebben we het nieuws aan iedereen laten weten.' Hij zit verveeld met de kritiek. 'Ook omdat op dit moment andere bedrijven dezelfde beslissingen nemen. Die zijn daar een pak minder transparant over.'

Vandaag wordt vooral bespaard door tijdelijke contracten niet te verlengen. Maar we merken aan de vragen die we ontvangen dat veel bedrijven bezig zijn met een toekomstige herstructurering. Jan Vanthournout Legal adviser SD Worx

Namen noemt hij niet. De vakbonden hebben geen weet van andere bedrijven die personeel ontslaan. 'Maar we maken ons wel zorgen', zegt Kristel Vandamme van de bediendevakbond ACV Puls. 'De winkelfederatie Comeos zegt dat de helft van haar leden in moeilijkheden komt.' Comeos zei vorige week dat verschillende winkelketens hun faillissement aan het voorbereiden zijn.

Zomer

Dat er iets op til is, ook buiten de winkelsector, leert een navraag bij SD Worx en Acerta. De twee bedrijven, die honderden personeelsdiensten helpen, krijgen van managers opvallend veel vragen over herstructureringen. 'Ik verwacht dat we voor de zomer al enkele aankondigingen zullen zien van herstructureringen die in het najaar beginnen', zegt Jan Vanthournout, senior legal manager van SD Worx.

Bedrijven bespaarden de voorbije weken vrij bescheiden, maar denken stilaan aan grovere middelen. ‘Vandaag wordt vooral bespaard door tijdelijke contracten niet te verlengen, of door af te zien van uitzendarbeid en contracten met freelancers. Maar we merken aan de vragen dat veel bedrijven bezig zijn met een toekomstige herstructurering. Ze bekijken alle opties op strategisch niveau en vragen bijvoorbeeld berekeningen te maken over hun sociaal passief’, zegt Vanthournout.

‘Normaal zouden we in een soort sperperiode zitten voor de sociale verkiezingen, waarin kandidaten sociale ontslagbescherming genieten, er een verkiezingsklimaat heerst en bedrijven daardoor terughoudend zijn om ontslagen aan te kondigen. Maar door de coronacrisis zijn de verkiezingen uitgesteld naar eind november.' Daarom verwacht hij binnenkort meer aankondigingen over ontslagrondes.

Een duidelijke lijn valt er niet in te trekken, zegt Vanthournout. ‘Er zitten enkele grote dossiers bij, maar ook veel kleinere, uit diverse sectoren.’

Kort en snel

‘Dit is anders dan de financiële crisis van tien jaar geleden. Toen kwam de crisis plots en was de duur ervan onzeker, waardoor de herstructureringen over de maanden en jaren na de crisis werden uitgespreid. Vandaag zien we een crisis die eerder kort en snel, maar wel diep zal snijden.’

De overheid beseft niet hoe erg de toestand van de winkels is. Luc Van Mol Topman ZEB

Ook Annelies Baelus, juridisch directeur bij Acerta, zegt dat bedrijven hun opties bekijken. ‘Ontslagen zijn voorlopig niet hun eerste bekommernis.’

Bedrijven uit veel sectoren komen in moeilijkheden door Covid-19. Zeker winkelbedrijven hebben het moeilijk, en in het bijzonder verkopers van kleding en schoenen. Ze hebben al anderhalve maand amper inkomsten, terwijl ze vaste kosten als huur moeten betalen en binnenkort de najaarscollectie moeten betalen.

Jobstudenten

'De overheid beseft niet hoe erg de toestand van de winkels is', zegt Luc Van Mol, de CEO en oprichter van de kledingketen ZEB. Hij denkt dat er nog herstructureringen komen bij andere bedrijven, en dan gaat het mogelijk om nog hardere maatregelen. Enkele ketens maakten de afgelopen jaren verlies, in tegenstelling tot Torfs. 'Torfs ontslaat 24 werknemers op 650. Als dat het gemiddelde is, mag de maatschappij relatief blij zijn', zegt Van Mol. Zelf verwacht hij niet te moeten herstructureren. 'Wij werken meer dan andere ketens met jobstudenten en uitzendkrachten.'