Bedrijven krijgen handleiding voor inzetten sneltests

Bedrijven zetten op hun werkvloer sneltests in om hun personeel te screenen op een mogelijke coronabesmetting. Bij de overheid wordt intussen nagedacht om het bedrijfspersoneel in essentiële functies vrij te stellen van quarantaineplicht, mits het zich aan een streng regime houdt. Maar politiek is er vrees voor misbruik.

De Limburgse bouwgroep Jansen zet op zijn werf van het Brusselse kantoorgebouw Galilee sneltests in bij het duizendtal mensen dat er dagelijks actief is. Het gaat zowel om eigen personeel als dat van de onderaannemers. 'We doen dat om mogelijke positieve gevallen snel te detecteren en te vermijden dat de werf dicht moet door een grote uitbraak. Je wilt niet dat één besmette werknemer zonder dat hij het weet dagenlang anderen besmet', zegt Olivier Mevis, operationeel directeur van Jansen.

Bedrijfsartsen draaischijf van testen Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) werkt aan een Koninklijk Besluit om het testen van het personeel in ondernemingen in de handen van bedrijfsartsen te leggen. Zij zouden ook de bevoegdheid krijgen om quarantaine-attesten af te leveren voor de werknemers. Die beslissing ligt in de lijn van de aanpassingen op het testbeleid die vanaf 23 november ingaan. Mensen zonder symptomen met een hoogrisicocontact, die vanaf maandag weer getest kunnen worden, moeten voortaan zelf hun test regelen via een triagecentrum. Tot ongeveer een maand geleden - toen tijdelijk besloten werd dat mensen zonder symptomen zich niet meer konden laten testen - verliep dat nog via de huisartsen. Om de huisdokters nog meer te ontlasten, wordt het testen in bedrijven doorgeschoven naar de bedrijfsartsen.

Ook op de eigen bedrijfssites test Jansen wekelijks alle werknemers die nauw in contact kwamen met een besmet persoon, personeelsleden die vrezen dat ze een hoogrisicocontact hadden, en ook wie zich vrijwillig wil laten testen, sporadisch zelfs een familielid. 'Afgelopen woensdag waren dat er een 30-tal', zegt Mevis. De kosten neemt Jansen volledig op zich - de prijs bij leverancier Eureka Pharma bedraagt ongeveer 15 euro per stuk. De test wordt niet terugbetaald. De Belgische geneesmiddelenautoriteit publiceerde op haar website ook een lijst met aanbevolen fabrikanten van tests.

Redmiddel uit crisis?

Rond de snelle antigentest wordt zo veel belofte gecreëerd dat het weleens hij redmiddel uit de coronacrisis lijkt. Ook voor bedrijven. In tegenstelling tot de PCR-test - sinds de uitbraak in het voorjaar de standaard - is geen labo-onderzoek nodig voor de snelle antigentest. Als een wisser in de keel en de neus juist wordt gebruikt, geeft de sneltest zoals een zwangerschapstest al na een kwartiertje resultaat.

Maar de snelheid van de speurneus heeft ook een nadeel. De test is minder gevoelig, zodat hij eigenlijk alleen zekerheid biedt bij mensen met hoge virale ladingen, bijvoorbeeld erg zieke patiënten op de spoed. Het blijft ook een momentopname. Ondanks een negatief resultaat kan iemand toch al besmet en besmettelijk zijn.

Het is bedrijven alleen toegestaan de sneltests preventief in te zetten. Wordt iemand bijvoorbeeld ziek op de werkvloer, dan kan met een snelle test een eerste inschatting worden gemaakt. Dat doet bijvoorbeeld Audi Brussel. 'Wie positief test, wordt doorgestuurd naar de huisarts en ook het Brussels Gewest wordt ingelicht. We voeren ook onze eigen contact tracing uit om mensen te testen die in nauw contact zijn geweest zijn. Al moet ik zeggen dat hier zo gewerkt wordt dat door alle afstands- en andere regels eigenlijk geen sprake is van nauw contact. Dat mensen veilig kunnen werken, neemt ook onrust weg', zegt Peter D'hoore van Audi.

Wie zich ziek voelt en positief test, wordt doorgestuurd naar de huisarts en ook het Brussels Gewest wordt ingelicht. Peter D'hoore Audi Brussel

De bedrijfswereld lonkt echter naar de sneltests om zo veel mogelijk volk op de werkvloer te houden, lees: ze uit quarantaine te houden. Her en der is zelfs de hoop te horen dat mensen vroeger uit quarantaine mogen als ze door hun bedrijf via een sneltest gecheckt zijn. Alleen is het illegaal om op basis van sneltests mensen uit quarantaine te halen. Voor de overheid is alleen een PCR-test toegestaan. Sneltests ter vervanging van PCR kan voorlopig alleen op de spoed en voor laagrisicocontacten bij clusteronderzoek in scholen, crèches en essentiële diensten en sectoren.

Protocollen voor sneltests

Volgens onze info komen er volgende week protocollen voor het gebruik van sneltests in bedrijven. Professor Herman Goossens, chef van de taskforce die de teststrategie voor ons land bepaalt, sprak de voorbije weken met heel wat bedrijven. 'Ik heb veel begrip voor hun verzuchtingen. Met de preventiediensten Mensura en Idewe is daarom gewerkt aan een lijst met essentiële functies. Die zouden ondanks hoogrisicoblootstelling eventueel vrijgesteld kunnen worden van quarantaine. De voorwaarde is dan wel dat ze zich dan aan een strikt regime houden wat betreft afstand en opvolging via testen, een mix van sneltests en PCR. Wat ik al zou afraden, zelfs bij essentiële jobs, is dat we mensen laten werken die thuis met een besmette persoon samenleven. Dat is te gevaarlijk.'

Met de preventiediensten Mensura en Idewe is gewerkt aan een lijst met essentiële functies. Die zouden ondanks hoogrisico blootstelling toch eventueel vrijgesteld kunnen worden van quarantaine. Herman Goossens Professor microbiologie Universiteit Antwerpen