Bedrijven krijgen miljoen gratis sneltests

Bedrijven waar telewerk onmogelijk is, kunnen tot 1 mei voor hun personeel gratis coronasneltests bestellen bij de federale overheid.

Terwijl ons land met een nieuwe coronaopstoot in de ziekenhuizen worstelt, wordt gewerkt aan een update van de teststrategie. Gericht testen moet samen met massavaccinatie de pandemie helpen temmen. Naast de klassieke PCR-test in het labo - met een dagelijkse capaciteit van 150.000 - komen er twee nieuwe opties bij.

Mensen kunnen privé vanaf 6 april ook zelftests kopen in de apotheek.

Voorlopig is enkel de zelftest van het Zwitserse farmabedrijf Roche beschikbaar.

Wie zich ziek voelt of een hoogrisicocontact heeft gehad, moet zich blijven testen met een PCR-test.

Bedrijven en overheidsdiensten zonder optie tot telewerk krijgen federale hulp om hun personeel preventief te testen. De sneltests worden afgenomen door de bedrijfsartsen en leveren binnen het kwartier resultaat. Het voordeel is dat ze anders dan PCR-tests geen ommetje meer hoeven te maken langs een labo voor een resultaat. De tests gebeuren op vrijwillige basis, werkgevers kunnen hun personeel niet verplichten een test af te nemen.

Dat de tests ingezet kunnen worden, is niet nieuw. Nu is wel beslist dat de overheid haar volledige stock van 570.000 sneltests - er zijn er nog een half miljoen op komst - tot 1 mei gratis ter beschikking stelt. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Acht gratis tests

Bedrijven en overheidsdiensten kunnen de komende vier weken per werknemer twee sneltests - om goed te testen is een test om de drie dagen nodig - bestellen. Acht gratis tests per werknemer in totaal dus. Bestellen kan via de bedrijfsartsen. 'Er zijn er al 69.000 besteld, waarvan een op de drie door bedrijven en twee op de drie door overheidsdiensten', zegt coronacommissaris Pedro Facon.

De sneltests waren tot nu geen onverdeeld succes bij de bedrijven, mede door de regellast rond de registratie. 'Morgen dient de meerderheid een wetsvoorstel in om in die administratieve paperasserij te knippen', zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Bedrijven zullen ze enkel positieve tests moeten doorgeven aan de overheid. De bedoeling is dat dan via de huisarts of testcentra ook een PCR-test wordt afgenomen - die gevoeliger is en dus zekerheid geeft over besmetting - en ook de contactopsporing kan beginnen.

Zelftest in apotheek

Ook nieuw is dat mensen vanaf 6 april in de apotheek terechtkunnen voor een zelftest. Dat is een variant op de sneltest die de consument thuis met een ondiepe neuswisser kan afnemen bij zichzelf of een gezinslid. De zelftest wordt vanaf 12 april ook terugbetaald aan mensen die het niet breed hebben. Het gaat om de 2 miljoen mensen die recht hebben op de voorkeursregeling in de ziekteverzekering. Zij mogen voor een remgeld van 1 euro per lid van het gezin twee tests per week kopen.

Twee miljoen minder gegoede mensen kunnen zelftests kopen voor 1 euro.

De rest van de bevolking betaalt de volle pot. De aankoopprijs van een zelftest voor de apotheken schommelt nu tussen 2 en 5 euro, maar daar komen dus kosten bij om de prijs in de apotheek te bepalen. De eindprijs voor de consument zal 5 à 10 euro bedragen.

Een grote overvloed zal er vanaf volgende week nog niet zijn in de apotheken. De federale medicijnwaakhond heeft nog maar één zelftest geautoriseerd voor de Belgische markt, die van het Zwitserse farmabedrijf Roche. Een pak andere bedrijven zal wel snel dossiers indienen, laat Vandenbroucke weten. In een eerste fase laat de overheid de verkoop enkel via de apotheken toe omdat de apothekers mensen richtlijnen moeten geven om de test juist af te nemen. 'Na vier weken evalueren we en kijken we of we de verkoop andere kanalen toelaten', zegt Vandenbroucke. In Duitsland zijn de zelftests wel via de supermarkten te koop.

Serieuze bijsluiter

Aan de snel- en zelftests hangt een serieuze bijsluiter. Ze kunnen helpen om de pandemie te temmen, maar zaligmakend zijn ze niet, klonk het nog. Vandenbroucke noemde het in geen geval een entreeticket om alle remmen los te gooien. Als gepaste voorbeelden noemt hij mensen die een ouder persoon willen begeleiden of restaurateurs die klanten willen overtuigen dat ze niet besmettelijk in hun zaak staan. Maar even een zelftest doen om op restaurant of naar een concert te gaan, is expliciet niet de bedoeling.