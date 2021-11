Bedrijven moeten melden wie cruciaal is op werkvloer

Bedrijven moeten via een nieuw onlineregister bij de federale overheidsdienst Sociale Zaken melden hoeveel werknemers ze een uitzondering willen geven op de thuiswerkplicht.

De werkgeversorganisaties reageren ontstemd op de nieuwe verplichte thuiswerkregeling om de coronapiek te tackelen. De federale en de regionale topministers beslisten op een Overlegcomité over de coronaregels dat thuiswerken tot 13 december vier dagen per week verplicht is, daarna wordt het drie dagen.

De werkgevers kunnen zich daar niet in vinden. Zeker omdat ze een week geleden nog met een eigen coronaprotocol naar buiten kwamen. Ze zouden zelf maximaal thuiswerk opleggen waar dat kon. Waar toch personeel nodig zou zijn, zouden ze heel strikte coronaregels hanteren. Nu wordt thuiswerk toch verplicht.

Onlineregister

Nog luider klinkt hun kritiek op de invoering van een systeem om te controleren of bedrijven zich aan het verplichte thuiswerk houden. In een onlineregister moeten ze ingeven hoeveel mensen op een bepaalde locatie werken en welk personeel onmogelijk kan thuiswerken. Bedrijven die zich niet aan de thuiswerkplicht houden, riskeren sluiting.

'Het verplichte thuiswerk zal weinig gezondheidswinst opleveren, maar mondt gegarandeerd uit in een kafkaiaans registratiesysteem dat niets bijbrengt in de strijd tegen de pandemie', zegt VBO-topman Pieter Timmermans. Voka vreest voor 'rompslomp door een omslachtige, nutteloze RSZ-tool'.

De bedrijven stellen dat uit de cijfers weinig besmettingen op de werkvloer blijken. De overheid brengt daar tegenin dat het verplicht thuiswerken nodig is om de besmettingsrisico's door druk pendelverkeer te verlagen.

Ook de nachtclubuitbaters zijn ontevreden over de nieuwe coronaregels. Zij vinden dat hun enige optie om aan de ruimere mondkapjes- en pasjesplicht te ontsnappen - via een test aan de ingang - neerkomt op een sluiting zonder het zo te noemen.

Mondkapjes als remedie

Mondkapjes zijn het belangrijkste antwoord van het Overlegcomité op de nieuwe coronapiek. Niets gaat op slot, maar vanaf 50 mensen binnen en 100 mensen buiten worden mondkapjes en coronapas op elk event de regel. Ook in het openbare leven - indoor en op drukke plekken outdoor - zijn mondkapjes vanaf zaterdag verplicht voor iedereen ouder dan tien jaar. Van horeca over musea en bibs tot openbaar vervoer. Ook bij de horecafederatie valt de nieuwe regeling slecht, voor klanten volstond tot nu de coronapas.

'We hadden gehoopt op een coronavrije winter, maar alle signalen staan weer op rood', stelde premier Alexander De Croo (Open VLD). 'Het aantal patiënten op intensieve zorg is in een week verdubbeld. Gelukkig zijn er vaccins, maar het virus is vandaag drie keer besmettelijker dan vorig jaar. We strijden tegen Covid-21, niet langer tegen Covid-19.'

De vraag is of de verstrengingen volstaan. 'Er is een besmettingsexplosie aan de gang, met op maandag 15 november 20.000 besmettingen', aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Door de hoge viruscirculatie zijn er ook veel infecties van gevaccineerden die kwetsbaar zijn en alsnog in het ziekenhuis belanden. In de voorbereidende documenten van coronacommissaris Pedro Facon op het overlegcomité wordt opgemerkt dat 100 besmettingen een week later resulteren in 2,5 tot 3 opnames. Bij de huidige virusverspreiding komt dat neer op 600 opnames per dag. Hoewel slechts een klein deel daarvan doorstroomt naar intensieve zorg, zouden het er toch te veel zijn om een infarct op de afdelingen intensieve zorg te vermijden.