Beke pompt 25 miljoen euro in mentaal welzijn

'Het coronavirus hakt in op onze samenleving', zegt Beke. 'Ik ben erg bezorgd om de gevolgen voor het mentale welzijn van onze bevolking. Het aanpakken van de gezondheidscrisis is een topprioriteit. We zullen als samenleving opnieuw moeten opveren. Maar de veerkracht van mensen staat onder zware druk. Dat wordt een tweede topprioriteit. De relance lukt enkel als we investeren in mentaal welzijn.' Het gaat voornamelijk over het vroeger inzetten van middelen die later in de legislatuur gepland stonden.