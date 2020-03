Bekijk het grote beleggersdebat in coronatijden: de meest prangende vragen voor u beantwoord

Het coronavirus veroorzaakt een ongeziene ontwrichting van onze samenleving en haalt de economie en de beurzen onderuit. Als belegger is het moeilijk te navigeren in deze chaotische tijd. Toch mogen angst en passiviteit niet overheersen, benadrukken onze experts tijdens het grote beleggersdebat in coronatijden.

Als belegger overwint u het best uw angst en kan u gebruikmaken van de fors gedaalde koersen om regelmatig aandelen bij te kopen. ‘Kies alleen de bedrijven met de allerhoogste kwaliteit – want ook hun aandelen zijn in elkaar gestort - en overweeg de zwakkere ondernemingen te verkopen’, zegt Frank De Mol. Gert Bakelants ziet kansen in de vele holdings op de beurs.