'Belgen uit lockdownregio moeten vrijwillig in quarantaine'

De Risk Management Group houdt zondag een crisisvergadering over het lot van Belgen die terugkeren uit een regio die opnieuw in lockdown moet.

Wat moet gebeuren met Belgen die terugkeren uit een gebied dat met een nieuwe uitbraak van het coronavirus kampt? Over die vraag houdt de Risk Management Group, het orgaan dat beslist over welke maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, zondag een crisisvergadering. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Vrijwillige quarantaine

Wie met het vliegtuig uit zo'n regio terugkeert, zal moeten aangeven waar hij is geweest en met wie hij contact had. 'We vragen hen ook om zich te laten testen bij de huisarts en thuis vrijwillig in quarantaine te gaan', zei federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zondagmiddag. 'Tot ze de uitslag van die test hebben, moeten ze contact met anderen vermijden en binnenblijven.'

De Block geeft enkel een sterke aanbeveling aangezien er geen wettelijke basis is om een quarantaine verplicht op te leggen. Dat kunnen volgens minister De Block enkel de deelstaten doen. Een extra moeilijkheid is dat Buitenlandse Zaken amper gegevens heeft over Belgen die rondreizen in de Schengenruimte.

Eerder had viroloog Marc Van Ranst (KUL) Belgen die terugkeren uit de regio El Segria gesuggereerd om in quarantaine te gaan en zich bij de minste symptomen te laten testen. Van Ranst wijst erop dat er in de regio 35 keer meer besmettingsgevallen per miljoen inwoners zijn dan in België op dit moment het geval is.

Toerisme

België dreigt de komende tijd nog geregeld de impact te voelen van de hernieuwde lockdowns in het buitenland. In Duitsland ging de regio Gütersloh dicht nadat besmettingen in vleesfabrieken waren vastgesteld. Ook in de agrarische regio El Segria zouden veel loonwerkers in erbarmelijke omstandigheden in de landbouwsector werken.