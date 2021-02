Belgen werken weer even veel als voor pandemie

In sommige sectoren wordt nu harder gewerkt dan voor de crisis. Dat is onder andere het geval in de supermarkten.

De Belgische werknemers zitten weer op het werkritme van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit data van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België.

Het hr-dienstenbedrijf trekt die conclusie op basis van de loondata van 70.000 bedrijven en 1 miljoen werknemers.

Maandelijks meet SD Worx in welke mate de werknemers aan de slag zijn. Ze kunnen afwezig zijn omdat ze vakantie nemen, ziek zijn, of, in het geval van de coronapandemie, tijdelijk werkloos zijn.

In januari is volgens die meting op 80 procent van de werkdagen gewerkt. De overige 20 procent waren mensen afwezig. Dat is hetzelfde peil van een jaar eerder.

In alle elf maanden daarvoor - van februari 2020 tot december 2020 - lag het cijfer telkens lager dan een jaar eerder. In april bijvoorbeeld, op de piek van de eerste coronagolf, waren op maar 60 procent van de werkdagen mensen aan de slag. De 80 procent van januari is het hoogste peil sinds het begin van de crisis.

Veel werknemers stellen hun vakantie uit om ervan te profiteren als er weer vrijheid is. Annelies Rottiers Adviseur SD Worx

‘De globale cijfers geven ons hoop’, zegt SD Worx-adviseur Annelies Rottiers. ‘Maar helaas zijn er grote verschillen tussen de sectoren.’ Nog altijd gaat 3,8 procent van de werkdagen verloren aan tijdelijke werkloosheid. Bij de kappers en de schoonheidsverzorgers is er op amper 6 procent van de dagen activiteit, bij de horeca is dat op een op de drie dagen, in de luchtvaartsector een op de twee.

Dat het gemiddelde opnieuw op het niveau van twaalf maanden geleden zit, komt omdat in andere sectoren harder gewerkt wordt dan voor de crisis. Dat is het geval in de bank- en verzekeringssector, bij diensten voor technische controles, in energie-, beton- en metaalbedrijven en in de supermarkten.

De reden? Er wordt minder vakantie opgenomen dan anders. ‘We stellen een tendens vast die vergelijkbaar is met die van vorig jaar’, zegt Rottiers. ‘Veel werknemers stellen hun vakantie uit om ervan te profiteren als er weer vrijheid is.’ Werknemers namen in januari 43 procent minder vakantiedagen op dan een jaar eerder.

Steunmaatregelen

Net zoals de schok van de coronacrisis in sommige beroepen en bedrijven veel harder aankwam dan in andere, verloopt ook het herstel zeer asymmetrisch. Veel bedrijven zitten daardoor nog altijd in de problemen.

De federale regering verlengde daarom vrijdag haar steunmaatregelen tot eind juni. Het gaat bijvoorbeeld om tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrechten, fiscale vrijstellingen en uitstel van betaling van belastingen. De verlenging kost 2 miljard euro.

Er komen ook extra ingrepen. Vastgoedeigenaars die handelshuur kwijtschelden zullen daar een belastingvermindering van 30 procent voor krijgen. Die kwijtschelding betekent ademruimte voor handelszaken die niet kunnen werken zoals normaal, maar hun vaste kosten wel zien doorlopen.