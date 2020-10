België gaat verder op slot

Verregaande maatregelen, met als meest in het oog springende het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen, liggen vanmiddag op tafel tijdens een vergadering van de federale en regionale topministers die bijeenkomen in het Overlegcomité.

I n de ziekenhuizen liggen nu 5.924 coronapatiënten , meer dan tijdens de eerste golf in het voorjaar. 993 van hen liggen op intensieve zorg. Als het huidige groeitempo wordt aangehouden, botsen de ziekenhuizen volgende vrijdag op hun maximale capaciteit van 2.000 patiënten op intensieve. ‘We gaan recht naar de muur’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) donderdag in de Kamer.

Om het ergste te vermijden worden allerhande noodplannen ontplooid. Om plaats te maken wordt gekeken of patiënten die geen intense beademing nodig hebben van de intensieve kunnen worden gehaald. Ook patiënten naar Duitsland brengen , waar de ziekenhuizen nog veel plaats hebben, komt in beeld.

De ziekenhuizenkoepels slaakten donderdag een noodkreet en vroegen een lockdown. ‘Het is de enige manier, als we daarvoor nog de tijd hebben, om de ineenstorting van ons gezondheidssysteem te beperken’, zei Margot Cloet van de Vlaamse koepel Zorgnet-Icuro.

De maatregelen die vandaag op het Overlegcomité worden besproken, gaan die richting uit. Naast het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen liggen ook het sluiten van bepaalde winkels en zaken zoals kappers op tafel. Sommigen denken ook aan het opschorten van de lessen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs, maar dat is door de beginnende herfstvakantie minder dringend.

Als die maatregelen het halen, begint de situatie erg te gelijken op die in het voorjaar. Het enige verschil zou zijn dat het bedrijfsleven toch nog enigszins blijft draaien. Bedrijven sluiten zou de overheid niet willen doen, nog strenger toezien op het gebruik van telewerk is wel het plan.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) laat nog niet in zijn kaarten kijken. ‘We overleggen op basis van wetenschappelijke adviezen, feiten en cijfers’, zei hij in de Kamer. Daarmee is hij voorzichtiger dan vorige week. Toen klonk het nog dat het niet de bedoeling was een lockdown door te voeren.