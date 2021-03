België houdt hoofd koel in AstraZeneca-heisa

Terwijl almaar meer landen de inentingen met het coronavaccin van het farmabedrijf AstraZeneca pauzeren, blijft ons land kalm en doet het voort. De voordelen van het vaccin wegen veel zwaarder dan eventuele nadelen, zeggen experts.

België houdt vast aan de geplande vaccinaties. Ons land volgt daarmee het advies van zowel de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA als van de eigen Hoge Gezondheidsraad.

Daarmee roeit België tegen een almaar sterker wordende stroom in. Nadat vorige week landen als Denemarken, IJsland en Oostenrijk hun inentingen met het vaccin al hadden opgeschort, volgden de voorbije dagen onder andere Ierland, Nederland en Noorwegen het voorbeeld. Maandag kwamen daar met Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje nog eens vier Europese zwaargewichten bij. Daarmee staken 13 Europese landen tijdelijk het prikken met het vaccin.

De potentiële schade van onze vaccinatie te pauzeren zou groter zijn dan de mogelijke schade van verder vaccineren.

Bloedplaatjes

De reden voor die pauzes zijn enkele gevallen van bloedklonters bij personen die recent gevaccineerd werden met het AstraZeneca-vaccin. Vooral dat enkele van die gevallen de combinatie vertonen van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes - een meer zeldzame pathologie dan een klassieke trombose - doet de landen in kwestie op de rem staan.

Internationale experts: 'Blijf aub vaccineren' De internationale vakvereniging van specialisten in tromboses ISTH roept op om vooral niet te stoppen met vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. 'Ondanks de beslissingen van verschillende landen vragen we dat alle in aanmerking komende volwassenen hun vaccinaties blijven ontvangen', vraagt de vakvereniging. 'Op dit moment suggereert het kleine aantal gerapporteerde trombotische voorvallen in verhouding tot de miljoenen toegediende Covid-19-vaccinaties geen direct verband', klinkt het. 'Trombotische voorvallen komen vaak voor bij de algemene bevolking en zijn niet eerder in verband gebracht met vaccinatie. Momenteel weten we niet of de timing van de bloedstolsels bij vaccinatie toevallig is of dat de vaccinatie in zeldzame gevallen het risico op trombose kan verhogen. Belangrijk is dat goed uitgevoerde klinische onderzoeken met Covid-19-vaccinaties geen verhoogd risico op trombose aan het licht brachten.' 'Op basis van alle beschikbare gegevens meent de ISTH dat de voordelen van vaccinatie ruimschoots opwegen tegen mogelijke complicaties, zelfs voor patiënten met een voorgeschiedenis van bloedstolsels of voor degenen die bloedverdunnende medicijnen gebruiken.'

Geen van de landen heeft aanwijzingen dat er een oorzakelijk verband is tussen de prik en de bloedklonters. Ze benadrukken dat de beslissing puur 'uit voorzorg' werd genomen, zodat de gevallen onderzocht kunnen worden. 'We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen. Daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken', zei de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge zondag.

Onverantwoord

België maakt, in navolging van de Hoge Gezondheidsraad en het EMA, de omgekeerde redenering. Volgens ons land is de schade die dreigt door het deels stilleggen van de vaccinatiecampagne groter dan de eventuele schade van zeer zeldzame bijwerkingen - als die gelinkt kunnen worden aan het vaccin. 'De voordelen wegen duidelijk zwaarder dan de mogelijke, theoretische risico's', duidde vaccinoloog en lid van de taskforce vaccinatie Pierre Van Damme de keuze. 'Het zou bijna onverantwoord zijn om in deze fase te stoppen. Laat ons niet vergeten dat we in het midden van een epidemie zitten.'

De beschikbare data lijken België gelijk te geven. Het aantal vastgestelde tromboses bij gevaccineerde personen - er is sprake van een dertigtal meldingen op 5 miljoen inentingen in Europa - vallen niet hoger uit dan wat normaal in een groep van dezelfde grootte wordt vastgesteld. 'Het cijfer wijkt zelfs niet af van de meer zeldzame pathologie waarbij bloedklonters gecombineerd zijn met een laag aantal bloedplaatjes', zegt professor Thomas Vanassche (UZ Leuven), een specialist in bloed- en vaatziekten.

Ook EMA en AstraZeneca wezen er eerder al op dat het aantal gerapporteerde ziektebeelden onder gevaccineerden niet hoger is dan wat normaal kan worden vastgesteld in de algemene bevolking. 'Een zorgvuldig nazicht van alle beschikbare veiligheidsgegevens van de meer dan 17 miljoen gevaccineerden heeft aangetoond dat er geen verhoogd risico is op longembolie, diepveneuze trombose of trombocytopenia, in eender welke leeftijdsgroep, geslacht, vaccinlot of land', stelde AstraZeneca zondagavond in een persbericht.

Het bedrijf wees er ook nog eens op dat het aantal gevallen van bloedklonters in de klinische testen in de gevaccineerde groep lager lag dan in de controlegroep die met een placebo werd behandeld.

Oorzakelijk verband

Dat alles wil niet zeggen dat rapporten over mogelijke bijwerkingen worden weggewuifd. Het EMA is druk bezig met het verzamelen van alle beschikbare data, zowel uit Europa als uit het Verenigd Koninkrijk, waar al 11 miljoen mensen met het AstraZeneca-vaccin zijn ingeënt. Ook de details van alle individuele gevallen worden onder de loep genomen. De komende dagen zal het PRAC-comité van het EMA op basis van die data onderzoeken of er een oorzakelijk verband is of niet. Het doel is donderdag de knoop door te hakken.

En zelfs als er een oorzakelijk verband is, is de vraag of het een goed idee is te stoppen met vaccineren. Vanassche wijst erop dat het nog niet mogelijk is gefundeerde uitspraken te doen over een potentieel causaal verband tussen de vaccinatie en de trombose. Maar in de huidige cijfers ziet de arts geen aanleiding die de globale kosten-batenanalyse van het vaccin kan veranderen. 'Vaccinatie blijft de beste bescherming tegen ernstige Covid-19, een ziekte die op zich gepaard gaat met een hoog tromboserisico bij patiënten die gehospitaliseerd worden.'