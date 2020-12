België koopt 2 miljoen dosissen Moderna-vaccin

Dat is woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie van acht gezondheidsministers in ons land. Moderna - dat samen met het bedrijfsduo Pfizer/BioNTech het verst staat met zijn vaccin - is al de vijfde aankoop van covid-vaccins door ons land. We zijn al zeker van Pfizer (5 miljoen), AstraZeneca/Oxford (7,7 miljoen), Johnson & Johnson (5,2 miljoen) en CureVac (2,9 miljoen). Met Moderna erbij is dat allemaal samen goed voor ruim 22 miljoen dosissen. Bij de meeste vaccins zijn wel twee spuitjes nodig voor inenting.

Genetische code in vetdruppel

Zowel Moderna als BioNTech werken met een gloednieuwe technologie. Die verpakt een stukje genetische code, RNA, van het virus in een vetdruppel. Dat wordt vervolgens in ons lijf gespoten waarna in de cellen opdracht wordt gegeven tot de productie van een eiwit die ons immuunsysteem opdracht geeft in gang te schieten tegen het coronavirus. De eerste resultaten van de klinische studies bij tienduizenden mensen wijzen erop dat dik negen op de tien proefpersonen dankzij de vaccins van Moderna en BioNTech beschermd zijn tegen ziekte. Het is nu wachten op definitief uitsluitsel dat ze veilig zijn en bescherming bieden. Het Europese Medicijn Agentschap (EMA) wil ten laatste op 29 december (Pfizer/BioNTech) en 12 januari (Moderna) beslissen of de vaccins marktlicentie krijgen.