België krijgt volgende week bijna helft minder dosissen van Pfizer

Ons land krijgt volgende week 60.000 in plaats van de beloofde 100.000 dosissen coronavaccin geleverd van vaccinproducent Pfizer/BionTech.

Dat laat het Belgische geneesmiddelenagentschap FAAG weten aan De Tijd. Het FAAG kreeg van vaccinproducent Pfizer/BionTech meer details over de geplande leveringen, nadat vrijdag bekend raakte dat de Amerikaans-Duitse combinatie minder vaccins zal leveren in de hele Europese Unie.

In totaal komen er volgende week 60.000 dosissen binnen, laat de woordvoerder van het FAAG weten. Dat zijn er dus 40.000 minder dan de 100.000 die gegarandeerd waren door Pfizer/BionTech. Volgens de eerste leveringsschema's was voor de hele maand januari ongeveer 250.000 dosissen voorzien om bij ons aan te komen. 'Eén week zullen het er geen 100.000 zijn, maar 60.000. Het restant van 40.000 wordt vanaf midden februari geleverd.'

De bedrijven geven als oorzaak voor de vertraging dat het een en ander tijdelijk moet reorganiseren, om nadien de productiecapaciteit fors op te kunnen trekken. Pfizer produceert in zijn Amerikaanse thuisbasis Kalamazoo, in het Belgische Puurs en binnenkort in het Duitse Marburg.