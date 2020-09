België lonkt naar Ierse coronamodel

De Ierse hoofdstad Dublin zit in fase 3 van het coronadraaiboek. Elke fase is gekoppeld aan een reeks regels.

België overweegt een draaiboek in te voeren dat de pandemie faseert. Voor elke fase zouden duidelijk omschreven coronaregels gelden. Ierland doet dat al, maar het Belgische plan mag geen copy-paste zijn.

Na ruim een maand windstilte komt de Nationale Veiligheidsraad woensdag opnieuw samen. Het topoverleg tussen de federale topministers, de regionale ministers-presidenten en de experts die de overheid bijstaan in de coronacrisis valt samen met een virusopstoot. Het aantal positieve gevallen per dag is meer dan 1.000.

Dat leidt onder virologen tot paniek. Ze vrezen dat we weldra met een situatie zoals in maart zitten, toen België in lockdown ging omdat het virus overal woedde. De cijfers wijzen uit dat het virus net als toen weer over het hele land circuleert. Maar het aantal ziekenhuisopnames, mensen op intensieve zorg en sterfgevallen ligt veel lager dan in maart. Zondag lagen 428 mensen in het ziekenhuis en 77 op intensieve zorg. Dagelijks overlijden gemiddeld twee mensen in België aan corona.

Positiviteitsratio als nieuwe kompas Omdat massaal wordt getest - op 16 september was er een record van ruim 46.000 tests - is er met de positiviteitsratio (zie grafiek) een coronakompas. Sciensano, de instelling die de overheid in de coronacrisis bijstaat, berekent die ratio door het aantal positieve tests tegenover het aantal uitgevoerde tests af te zetten. Die ratio is België 3,7 procent, met grote regionale verschillen. Brussel steekt er met 7,6 procent boven uit, terwijl Limburg op 1,7 procent zit. Omdat Sciensano de onderliggende data niet deelt, zette De Tijd het aantal positief geteste mensen tegenover het aantal geteste personen af. Beide indicatoren lopen in grote lijnen gelijk. Er is alleen een verschil mogelijk als iemand een aantal keer negatief test voor een positieve test volgt. De detectiegraad van positieve gevallen leert dat het virus wel degelijk aan een opmars bezig is, maar er geen reden tot paniek is. Het dient vooral om de evolutie van de pandemie te volgen omdat vergelijken met maart moeilijk is. De positiviteitsratio lag op de piek toen op 30 procent, maar dat toen werden door schaarste alleen mensen met duidelijke ziektesymptomen getest werden. Nu wordt veel breder getest.

Het probleem van de coronastatistieken is al vaker aangehaald. De druk op de gezondheidszorg komt in uitgesteld relais. Door de incubatietijd van het virus is het het aantal besmettingen een foto van een à twee weken geleden. Spoedartsen vrezen dat er mogelijk een explosie van ziekenhuisopnames aankomt.

De Nationale Veiligheidsraad lijkt weinig ruimte te hebben voor strengere regels. België behoort al tot de strengste landen van Europa. De politiek wacht bovendien op de voorstellen van Celeval. Dat is sinds de opheffing van de GEES, de expertengroep die België de lockdown moest laveren, het belangrijkste adviesorgaan in de strijd tegen corona.

Contactbudget

Her en der circuleren scenario's om de sociale bubbel van vijf vaste mensen te schrappen. Die zou baan kunnen ruimen voor een contactbudget dat mensen meer soepelheid geeft om met enkele mensen nauw contact te hebben. Ter compensatie zou elders verscherpt worden. Omdat het virus opnieuw stevig circuleert, is binnenskamers te horen dat het niet zeker is dat aan de bubbel van vijf gesleuteld wordt.

Ierland lanceerde een soort coronadraaiboek. Dat bestaat uit gedetailleerde regels voor elk deel van het sociale en economische leven, afhankelijk van hoe erg het met de pandemie gesteld is.

Bronnen in de federale regering zeggen dat het meer om het totale plaatje draait. 'Celeval is samengesteld om tot een strategie op middellange en lange termijn te komen. Anders blijven we in hetzelfde straatje ziek, met ingrepen à gogo bij elke uitbraak en een kakofonie van panikerend volk aan de zijlijn. Logisch dat de mensen niet meer kunnen volgen.'

Op tafel ligt een piste om het zoals Ierland te doen. Dat land lanceerde onlangs een soort coronadraaiboek. Dat bestaat uit gedetailleerde regels voor elk deel van het sociale en economische leven, afhankelijk van hoe erg het met de pandemie gesteld is. Er zijn vijf fases, van lage besmettingsgraad tot hoog. De hoofdstad Dublin zit in fase 3, de rest van het land in 2.