België ondanks hoge vaccinatiegraad bij coronakoplopers in West-Europa

Met de winter voor de deur maakt Europa zich op voor een coronastresstest. Het is afwachten of vaccins de regio behoeden voor zwaar onheil. In West-Europa zien Ierland en België de statistieken het snelst verslechteren ondanks een hoge vaccinatiegraad. De cijfers liggen wel lager dan in 2020.

Europa gaat weer enkele spannende maanden tegemoet. Nu de temperaturen dalen, mensen weer meer in binnenruimtes afspreken en veel beperkende maatregelen opgeheven zijn, is het coronavirus andermaal in zijn nopjes. Het vindt ideale omstandigheden om zich sneller onder de bevolking te verspreiden.

Politici en gezondheidsexperts houden er al weken rekening mee dat de infecties, de ziekenhuisopnames en de overlijdens in de herfst- en wintermaanden opnieuw toenemen. Tegelijk hopen ze dat de vaccinatiecampagnes van de afgelopen maanden voorkomen dat het gezondheidssysteem opnieuw kraakt en rekenen ze erop dat een hoge prikgraad de regio behoedt voor nieuwe radicale lockdownscenario’s zoals in 2020 en het voorjaar van 2021.

Maar valt de terugkeer van minder verregaande coronamaatregelen, zoals een mondmaskerplicht in winkels en scholen, te voorkomen? De vraag duikt op nu uit het dashboard van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding blijkt dat van alle West-Europese landen met een hoge vaccinatiegraad Ierland en België het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames het snelst zien toenemen (zie grafiek). Ook al is 92 procent van de Ierse volwassenen en 86 procent van de Belgische 18-plussers volledig geprikt. In ons land zijn er 280,6 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners

Daaruit concluderen dat vaccins geen nut hebben, is te kort door de bocht gaan. Want de infecties, de hospitalisaties en de sterfgevallen liggen een pak lager dan afgelopen voorjaar en dan tijdens de golven die de landen in 2020 overspoelden. Velen worden ook minder erg ziek.

Hoe pakken andere Europese landen het aan? Een overzicht.

Nederland zint op extra maatregelen na opmars virus

De coronatrends in Nederland zijn niet veel rooskleuriger dan in België. Vooral de snelle stijging van het aantal ziekenhuisopnames baart het kabinet zorgen. Daarom vroeg de ploeg van Mark Rutte het Outbreak Management Team, een adviesorgaan van de overheid, maandag in de loop van deze week met aanbevelingen voor bijkomende maatregelen te komen. Mogelijk kondigt de ontslagnemende regering volgende week dinsdag bijsturingen aan.

Nederland had de voorbije weken verregaand versoepeld. Sinds 25 september is de anderhalvemeterregel afgeschaft. Mondmaskers gingen al langer overboord. Wel is een coronapas verplicht in de horeca, in de kunst- en cultuursector, bij festivals en bij professionele sportwedstrijden. In tegenstelling tot België hield Nederland discotheken en nachtclubs dicht.

Frankrijk behoudt noodtoestand tot eind juli 2022

Frankrijk slaagt er vooralsnog in het virus in bedwang te houden. Het krikte de vaccinatiegraad gevoelig op door een coronapas in te voeren. Wie op café of restaurant wil, cultuur wil opsnuiven, toeristische trekpleisters wil bezoeken of over lange afstand wil reizen met vliegtuig, trein of bus, moet zo’n certificaat voorleggen. Daarnaast geldt nog altijd een mondmaskerplicht in winkels. In een poging het virus een stap voor te blijven gaat de regering de sanitaire noodtoestand tot 31 juli 2022 verlengen, waardoor ze de maatregelen tot dan in voege kan houden.

Duitsland laat noodtoestand eind november uitdoven

Tot 25 november is in Duitsland een sanitaire noodtoestand van kracht. Die maakt het mogelijk een coronapas te verplichten bij een bezoek aan de horeca, de kapper of een schoonheidssalon. In gesloten openbare ruimtes moet je een mondmasker dragen. In winkels en op het openbaar vervoer is zelfs alleen een medisch mondkapje toegestaan. Er gelden voorts beperkingen op het aantal huishoudens dat mag samenkomen. Hoewel de coronacijfers ook in Duitsland in stijgende lijn gaan, is de federale regering voorlopig niet van plan het parlement om een verlenging van de noodtoestand te vragen. Ze blijft wel geloven in het nut van een coronapas.

Luxemburg breidt gebruik coronapas op 1 november uit

In het Groothertogdom is een kwart van de volwassen bevolking nog niet gevaccineerd. In een poging de prikgraad op te krikken breidt de regering vanaf 1 november het gebruik van de coronapas uit. Die is dan nodig bij een bezoek aan de horeca of discotheek, bij vrijetijdsbestedingen en in sommige winkels. De werkgever kan hem ook invoeren op de werkvloer. Het mondmasker blijft vanaf zes jaar verplicht op het openbaar vervoer en in winkels.

Zuid-Europese dam tegen virus houdt vooralsnog stand

Toen het coronvirus in het voorjaar van 2020 voet aan wal zette in Europa bevonden Italië, Spanje en Portugal zich in de frontlinie. Vandaag zijn hun coronastatistieken bij de beste in Europa. Een hoge vaccinatiegraad is daar zeker niet vreemd aan. Wellicht helpen de betere weersomstandigheden ook, waardoor Zuid-Europeanen nog meer in de buitenlucht kunnen afspreken. Tegelijk gingen Rome, Madrid en Lissabon de afgelopen maanden minder ver in het terugschroeven van coronamaatregelen. De mondmaskerplicht bleef in grote mate overeind. Portugal en Italië maken ook gretig gebruik van de coronapas.

Scandinavië leert met het virus te leven

Nu 80 tot 90 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd is, hebben Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken het ‘normale leven’ de voorbije weken hervat. Lokale overheden kunnen bij uitbraken mondmaskers of coronapassen weer invoeren, maar de maatregelen zijn niet langer nationaal van kracht. Voorlopig lijken de Scandinaven er vrij goed in te slagen samen te leven met het virus, want het aantal infecties blijft tot nu beperkt.

Lockdownspook sluipt weer rond in Oost-Europa