België trekt zich aarzelend op gang

Ons land heeft maandag de eerst grote stap naar de herstart gezet. Alle bedrijven mochten weer open, wat zich meteen in de verkeerscijfers liet zien. Gebruikersdata van de navigatieapp Waze tonen dat er weer meer mensen op de baan zijn. Vergeleken met de week voordien registreerde de navigatieapp begin deze week goed 15 procent meer gereden kilometers in België.

Het land is heropgestart, maar hoogstens aarzelend. Ondanks de stijging zitten we nog ver onder het niveau van voor de coronacrisis. Maandag en dinsdag telde de app 57 procent minder gereden kilometers dan in de referentieperiode eind februari.

De herstart laat zich vooral in Namen zien. Daar is het aantal gereden kilometers begin deze week met twee derde gestegen tegenover de week voordien en ligt het 45 procent onder het referentieniveau. In Brussel (+13%), Gent (+14%) en Antwerpen (+8%) stappen iets minder mensen in de auto.