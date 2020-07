België verduidelijkt reisverbod voor Portugal

Buitenlandse Zaken heeft vrijdag zijn reisadviezen voor Europa verduidelijkt. In Portugal zijn heel wat gemeenten in het district Lissabon verboden terrein. De historische centra van de hoofdstad en van toeristische trekpleister Sintra ontsnappen voorlopig aan het verbod.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken lanceerde donderdag zijn stoplichtensysteem voor Belgische toeristen. Een dag later heeft hij op zijn website die reisadviezen voor Europese landen gespecificeerd.

De verduidelijkingen komen er omdat onder meer vragen gerezen waren over reizen naar Portugal. Donderdag luidde het dat Lissabon verboden terrein was.

Dat de Portugese hoofdstad op de radar van Buitenlandse Zaken staat, hoeft niet te verbazen. De Portugese autoriteiten hadden eind juni de maatregelen in de strijd tegen corona in Santa Clara, een armere buitenwijk van de hoofdstad, weer verstrengd na een opstoot in het aantal besmettingen. Maar die ingreep geldt niet voor het historische centrum van Lissabon.

Dat onderscheid is nu ook terug te vinden in het reisadvies op de website van Buitenlandse Zaken. De wijk Santa Clara staat ingekleurd als 'rode' en dus verboden zone. Maar Belgische toeristen kunnen wel nog op citytrip naar het historische centrum van de Portugese hoofdstad. De internationale luchthaven van Lissabon ontsnapt ook aan het verbod.

Sintra

Tegelijkertijd markeerde Buitenlandse Zaken wel verschillende gemeenten en steden in het district Lissabon als verboden gebied. Het gaat bijvoorbeeld om Amadora, Loures en Odivelas. Ook de toeristische trekpleister Sintra duikt op in de lijst. Maar net als in het geval van Lissabon krijgt het historische centrum niet de kleurcode rood.

De aanpassing van het reisadvies voor Portugal kan op de goedkeuring rekenen van de Portugese premier António Costa. 'Ik bedank België omdat het zijn oorspronkelijke reisadvies aangepast heeft nadat het begrepen had dat een verschil bestaat tussen de situatie in het hele land en die in enkele gemeenten', zei hij vrijdag na een bezoek aan Loures.