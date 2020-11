België werkt deze week vaccinstrategie uit

Woensdag keurt de Europese Commissie normaal gezien de aankoop goed van enkele honderden miljoenen coronavaccins van Pfizer en BioNTech, dat hoopgevende resultaten voorlegde. België beslist deze week over de nationale vaccinstrategie.

Het positieve nieuws over het vaccin van Pfizer en BioNTech leidde gisteren tot euforische uitspattingen. Achter de resultaten - het kandidaat-vaccin beschermt negen op de tien proefpersonen tegen besmetting - school een glimp van een virusvrij leven. In theorie althans. De praktijk is complexer: het Amerikaanse vaccin moet eerst goedgekeurd worden in de VS, en dan is het nog maar de vraag wanneer het in Europa verkrijgbaar zou zijn.

Pfizer en BioNTech stellen dat ze nog dit jaar 50 miljoen vaccins in omloop kunnen brengen. Dat komt neer op een inenting voor 25 miljoen mensen, omdat twee dosissen nodig zijn. Maar die verdeling zou voornamelijk in de VS gebeuren. Tegen eind 2021 zouden 650 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden. Het Vlaamse Puurs is een van drie locaties die gekozen zijn om het vaccin te produceren.

Het is nog te vroeg om te kunnen weten of België ook een kans maakt op het Pfizer-BioNTech-vaccin, is nog onduidelijk. Maar het is deze week wel het onderwerp van heel wat gesprekken. Op 11 november wordt tijdens een interministeriële conferentie de Belgische vaccinstrategie besproken. 'Woensdag zullen knopen doorgehakt worden over de taakverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten’, zegt Jan Eyckmans, de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Europa

Terwijl de beslissing over hoe het vaccin verdeeld wordt en wie prioritair krijgt op nationaal niveau gebeurt, gaat de aankoop van de vaccins via de Europese Commissie, die in naam van de lidstaten met de farmabedrijven onderhandelt. Europa heeft deals op zak met AstraZeneca (België krijgt er 7,7 miljoen), Johnson & Johnson (België krijgt er 5,16 miljoen). Ook met GSK-Sanofi is er een Europees contract, dat België 7 miljoen dosissen zou opleveren, maar dat moet nog formeel afgeklopt worden.

Met Pfizer/BioNTech, dat sneller dan verwacht zijn resultaten vrijgaf, kwam Europa in september al overeen over 200 miljoen vaccins, met een optie op nog eens 100 miljoen. Dinsdag kondigde de Commissie aan dat ze het formele aankoopcontract woensdag wil goedkeuren. Daarna is het aan de lidstaten om aan te geven of ze willen intekenen in het akkoord.

De vaccins moeten nog goedgekeurd worden door het Europese Geneesmiddelenagentschap. Maar wetenschappelijk is dit allemaal zeer hoopgevend. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid (sp.a)

'De onderhandelingen tussen Pfizer en de Europese Commissie zijn nog aan de gang. Vrijdag zullen we normaal informatie ontvangen van de commissie en dan hebben we in principe vijf werkdagen om te beslissen of we ook vaccins willen bestellen', zei Vandenbroucke dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid. 'Het expertencomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal tegen maandag een advies voorbereiden aan de ministers.'

Logistieke uitdaging

Hij waarschuwde wel dat er nog verschillende stappen moeten worden genomen. 'Er is nog tijd nodig voor goedkeuring en productie, dat zijn heel complexe vraagstukken', aldus Vandenbroucke. 'Voor alle producten geldt dat ze nog toelating moeten krijgen van het Europese Geneesmiddelenagentschap. Maar wetenschappelijk is dit allemaal zeer hoopgevend.'