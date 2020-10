Belgisch bedrijf levert eerste Covid-19-antistoffen aan Nederland

Plasma Industries Belgium wordt overgenomen door buitenlandse investeerders en pompt tientallen miljoenen euro in de expansie van zijn site in Brusselse.

Plasma Industries (PIBe) isoleerde de voorbije weken antistoffen uit 6.000 liter bloedplasma, afkomstig van 8.000 Nederlandse donoren die een besmetting met het coronavirus goed zijn doorgekomen.

PIBe deed dat in zijn vestiging in Neder-over-Heembeek. De verdere verwerking tot eindproduct gebeurde bij een Nederlandse zusterbedrijf, in opdracht van de Nederlandse overheid.

Die lanceerde een oproep na berichten wereldwijd dat patiënten - zelfs doodzieke patiënten - hersteld waren na het toedienen van bloedplasma van genezen patiënten. ‘Bij een besmetting is er een strijd tussen het virus en het afweersysteem van de patiënt. Meestal wint het afweersysteem. Maar als dat niet zo is, kan je op die manier een handje helpen’, zegt Peter Janssen, CEO van PIBe. Kleine studies wijzen alvast in de goede richting, al ontbreken resultaten van degelijke, grootschalige studies. Die lopen nog.

We hebben de eerste productiebatch afgeleverd. Die ligt klaar in Nederland voor gebruik. We hopen dat er enkele duizenden patiënten mee behandeld worden. Peter Janssen CEO PIBe

‘We hebben de eerste productiebatch afgeleverd. Die ligt klaar in Nederland voor gebruik. We hopen dat er enkele duizenden patiënten mee behandeld worden, al is nog onderzoek nodig over welk type patiënten in aanmerking komt en welke dosis optimaal is’, zegt Janssen.

Min 30 graden

Het bedrijf heeft in zijn magazijn in Buggenhout - bij min 30 graden - nog eens duizenden liter bloedplasma van genezen coronapatiënten liggen en staat klaar om er de nodige antistoffen uit te trekken en op te zuiveren. ‘We wachten op een signaal van Nederland’, klinkt het. ‘Die activiteit kunnen we nog een stuk meer uitbreiden als grote studies het nut van de behandeling aantonen, al zal het aantal donoren mogelijk de beperkende factor zijn.’

Plasma Industries Belgium Omzet: 60 miljoen euro (2019) Ebitda-marge: kleine 20 procent Werknemers: 300 Verwerkt 1,5 miljoen liter bloedplasma uit de hele wereld en haalt er eiwitten uit voor geneesmiddelen. Opgericht in jaren 50 in de schoot van Rode Kruis, maar kwam in 2016 in handen van het Nederlandse Sanquine. Die verkoopt 85 procent van de aandelen aan een consortium onder leiding van een Israëlische investeerder.

De Belgische overheid heeft bij PIBe nog geen interesse getoond. In ons land lopen er nochtans ook studies met bloedplasma, maar al het bloedplasma ingezameld door het Rode Kruis wordt door een buitenlandse speler verwerkt.

Voor PIBe is de pandemie een mooie gelegenheid om zich in de kijker te werken, ook al stelt het commercieel nog niet veel voor in de groep.

PIBe verwerkt zowat anderhalf miljoen liter bloedplasma per jaar, afkomstig van overheden en bedrijven uit de hele wereld. Het haalt er allerhande nuttige stoffen uit waar geneesmiddelen van worden gemaakt. Immunoglobuline dat beschermt tegen infecties, albumine voor gebruik bij brandwonden en voor herstel na operaties, eiwitten tegen erfelijke bloedstollingsziektes zoals hemofilie, enzovoort.

Dat leverde vorig jaar 60 miljoen euro omzet op, en een winstmarge (ebitda) van iets minder dan 20 procent.

PIBe werd in de jaren 50 opgestart in de schoot van het Rode Kruis en belandde vier jaar geleden bij de Nederlandse evenknie Sanquin. Die schuift 85 procent van de aandelen door naar een consortium met onder meer de Israëlische investeringsmaatschappij Fortissimo Capital en OneBlood Foundation, een van de grootste bloedbanken in de VS.

2,5 miljoen volumes Plasma Industries Belgium gaat de verwerkingscapaciteit optrekken van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen lieter bloedplasma per jaar.

Hoeveel het consortium op tafel legt, is niet bekend maar daarbovenop stelt het geld ter beschikking voor expansie. ‘We verwerken 1,5 miljoen liter bloedplasma per jaar. Binnen twee jaar zal dat 2,5 miljoen zijn. We zijn daar volop mee bezig. Dat is zeer kapitaalintensief en kost tientallen miljoenen euro’, zegt Janssen. Ook de koelmagazijnen in Buggenhout krijgen een upgrade.

PIBe telt in België 300 werknemers en dat zal de komende jaren aandikken. ‘Hoeveel is moeilijk in te schatten. We gaan de productie ook efficiënter maken en deels automatiseren’, luidt het.

