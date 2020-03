Belgisch bedrijfsleven blijft onverwacht kalm en doet voort

Bij Ardovries is de verkoop in Noord-Italië volledig stilgevallen.

Terwijl de wereldeconomie de adem inhoudt en de aandelenmarkten nerveus op en neer gaan op de tonen van de coronacrisis, lijkt de schade in ondernemend België voorlopig beperkt. ‘We zijn wendbaarder dan we dachten.’

De situatie is ernstig, maar niet hopeloos. Dat is in een notendop de conclusie als het over de impact van het coronavirus op de Belgische bedrijven gaat. Hoewel de onzekerheid groot is en de economische indicatoren op onweer staan, valt daar op de Belgische werkvloeren relatief weinig van te merken.

Het is een ietwat verrassende conclusie voor wie deze week het nieuws een beetje volgde. Er liep bij De Tijd geen persbericht binnen, of het waarschuwde voor de gevolgen van Covid-19, de wetenschappelijke naam van het coronavirus. Van Henkel tot Continental, en van Cineworld tot Hugo Boss, niemand leek immuun te zijn voor de pandemie.

Ook in België worden enkele sectoren midscheeps getroffen. Wie erg afhankelijk is van China of moet rekenen op het internationale verkeer van mensen - zoals luchtvaartmaatschappijen of de evenementensector - maakt water. Maar over het algemeen lijken onze bedrijven de storm aardig te trotseren. In de woorden van Charles Beauduin, de CEO van de weefmachineproducent Vandewiele en ondervoorzitter van de werkgeverskoepel Voka: ‘De Vlaamse bedrijven hebben nauwelijks last van dit virus. Het effect is perfect beheersbaar.’

Toch is enige voorzichtigheid op zijn plaats. ‘We weten nog heel weinig’, zegt Jan Van Hove, de hoofdeconoom van KBC. ‘We zien de sentimentsindicatoren internationaal onderuitgaan. We verwachten dat het consumentenvertrouwen, dat wat achterloopt, volgt. Maar de impact op de economische groei is nog niet duidelijk.’

Het lastige aan de coronacrisis is dat je tegelijk een aanbodschok en een vraagschok ziet, zegt Van Hove. ‘De aanbodkant lijkt nog mee te zullen vallen. Veel bedrijven hebben zich creatief getoond en zijn er razendsnel in geslaagd hun verstoorde aanvoerlijnen te verleggen. We blijken wendbaarder dan we dachten.’

De vraagzijde kan een grotere negatieve impact hebben, meent de econoom. ‘Als consumenten en bedrijven uit onzekerheid hun investeringen afremmen, kan het vervelend worden. Dat is een probleem dat je niet zomaar oplost met monetair beleid. Mensen lopen niet plots naar de winkel of gaan op restaurant omdat de rente wat zakt. De rente staat trouwens al jaren laag. Het is te hopen dat de situatie niet te lang aansleept.’

Een vergelijking met 2008, toen de kredietcrisis de wereldeconomie piepend en krakend tot stilstand bracht, lijkt nog niet aan de orde. Al is de vergelijking niet helemaal bij de haren getrokken, waarschuwt Rogier De Langhe, economiefilosoof aan de UGent.

‘Net als in 2008 zit je met een totaal onvoorziene schok in een complex systeem. Dan kunnen kleine veranderingen grote gevolgen hebben. Niet dat ik de apocalyps wil voorspellen. Maar wat nu gebeurt hebben we nog nooit meegemaakt. Er is sprake van een fundamentele onzekerheid, net als in 2008. Het enige dat we zeker weten, is dat we niets weten. Dat kan goed uitdraaien. Maar je moet ook rekening houden met een scenario waarin in het heetst van de strijd de spelregels herschreven worden. In een onbekende situatie kan je niet zomaar terugvallen op de ervaringen uit het verleden.’

Van Hove ziet nog wel een belangrijk verschil met 2008. De schok was toen vooral financieel. ‘Nu gaat het om een exogene factor, die volledig los staat van de economische fundamenten. Dat kan goed nieuws zijn. Als het niet te lang aansleept, kan het herstel snel een feit zijn.’

Roland Duchâtelet (Melexis) | 'Onze business loopt gewoon door'

‘Deze crisis is voor ons niet te vergelijken met die van 2008’, zegt ondernemer Roland Duchâtelet, met onder andere Melexis actief in de auto-elektronica. ‘Toen hield de economie van de ene dag op de andere op met functioneren, vandaag loopt onze business gewoon door.’

‘Voor veel sectoren zal het effect ook maar tijdelijk zijn, maar wiens businessmodel gebaseerd is op de massa kan het wel voelen. Gaan mensen zich nog massaal met goedkope vluchten verplaatsen? Zullen er minder zakenreizen zijn? Zal meer worden vergaderd van op afstand? Mensen denken daarover na, de uitkomst is nog niet duidelijk.’

‘Deze crisis kan nog veel erger worden en in de VS zelfs dezelfde proporties aannemen als die van 2008-2009. Er zitten in dat land duizenden besmettingen onder de waterlijn, omdat veel mensen geen doktersconsultatie kunnen betalen. Als dat duidelijk wordt, kan een golf van paniek door de samenleving gaan zoals in Italië. De economische impact daarvan is groot. Hoe zullen de faillissementen en de ontslagrondes inwerken op het financieel systeem?’

Duchâtelet neemt bij zijn bedrijven maatregelen om de risico’s op besmetting in te dijken Die wijken enigszins af van de maatregelen die we al kennen van andere bedrijven. ‘Wie bij ons uit Afrika terugkomt, blijft verplicht 14 dagen thuis. Waarom Afrika? Omdat corona er is, maar niet gedetecteerd wordt. Daar loopt geen Maggie De Block rond, je hebt er geen ontwikkeld gezondheidssysteem. Eigenlijk zouden we dezelfde maatregel voor de VS moeten invoeren.’

Jan Haspeslagh (Ardovries) | 'Verkoop in Noord-Italië is stilgevallen'

De West-Vlaamse producent van diepvriesgroenten Ardovries merkt de impact van het coronavirus op verschillende manieren. De annulatie van meerdere internationale voedingsbeurzen bijvoorbeeld. ‘Dat heeft een impact op onze mensen’, zegt CEO Jan Haspeslagh. ‘Dat mag niet blijven duren.’

Daarnaast merkt het bedrijf een terugval in de cateringmarkt, de bedrijfspoot die levert aan onder andere restaurants en scholen. ‘Dat is vooral heel sterk voelbaar in Noord-Italië. Daar valt het helemaal stil.’

Maar dat wordt dan weer op een ander vlak gecompenseerd, kan Haspeslagh vaststellen. ‘Je merkt dat mensen ergens moeten consumeren. Als het niet op restaurant is, dan is het thuis. We zien via de supermarkten een sterke stijging in het thuisgebruik. Blijkbaar zijn er wel wat mensen aan het hamsteren. Dan zijn diepvriesgroenten interessant om een voorraadje in te slaan.’

‘En ook de diensten voor thuislevering of roomservice draaien op volle toeren. Ons internationaal segment diepvriesgroenten ziet zijn omzet met 40 à 50 procent stijgen.’

‘Onze inschatting is voorlopig dat dit weinig zal uitmaken qua omzet en winst. Al blijft het moeilijk te voorspellen hoe het gaat evolueren. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.’

‘Als de coronacrisis weken aansleept en containers in de havens komen vast te zitten, kan de impact groter worden. Dan komt de logistieke ketting in de problemen en stijgen onvermijdelijk de kosten van het transport.’

Leon Van Rompaey (Alter Pharma) | 'De medische wereld is nog niet wanhopig'

‘Tot hier toe voelen we geen heftige impact van het coronavirus’, zegt Leon Van Rompaey, een aandeelhouder van Alter Pharma, een specialist in generische geneesmiddelen. ‘De productie van generische geneesmiddelen zit vooral in India. Als daar een probleem opduikt, kan je nog altijd switchen, je hebt meerdere leveranciers. Als de crisis uitbreidt, kan dat tot voorraadproblemen leiden. Maar de medische wereld is zeker nog niet wanhopig. Ik zie niets gebeuren.’

Charles Beauduin (Vandewiele) | 'Weinig tot geen impact te merken'

Ondanks zijn aanwezigheid in China heeft de producent van machines voor de textielindustrie Vandewiele weinig last van het coronavirus. Dat zegt CEO Charles Beauduin. In China heeft het bedrijf twee fabrieken die twee weken extra - boven op de twee traditionele vakantieweken rond het Chinees Nieuwjaar - hebben stilgelegen, ‘maar dat halen we wel in. Voor de levering van machines aan onze klanten zijn er geen vertragingen. In Italië draait onze fabriek ook gewoon door, we mogen er enkel geen bezoekers ontvangen.’

Peter Vyncke (Vyncke) | 'Onze productie draait overal normaal'

Er gelden reisbeperkingen voor ons personeel in de regio, maar voor de rest lopen onze projecten gewoon door. Peter Vyncke

De producent van biomassacentrales Vyncke heeft een vestiging in China. ‘Er gelden reisbeperkingen voor ons personeel in de regio, maar voor de rest lopen onze projecten gewoon door’, zegt CEO Peter Vyncke.

‘Onze productie draait overal normaal. Ook met onze leveranciers hebben we geen problemen. We zijn geen just-in-timebedrijf. We gebruiken gespecialiseerd staal dat maanden op voorhand besteld wordt. Stel dat onze productie alsnog zwaar verstoord raakt in Azië, dan kunnen we leveren vanuit Tsjechië.’

Carl Ballière (Balko) | '10 tot 15 procent van bestellingen ondervindt last'

Bij de specialist in damesconfectie Balko verloopt 10 tot 15 procent van de bestellingen problematisch door Covid-19, zegt CEO Carl Ballière. Dat heeft te maken met verstoorde aanvoerlijnen vanuit China. ‘Er is een tekort aan schepen, er staat heel veel volk in de file te wachten.’

Volgens Ballière zal de klant daar voorlopig weinig van merken. ‘Maar we gaan wel omzet en marge verliezen. Ik heb zo’n crisis nog nooit meegemaakt. Van de kredietcrisis hebben we geen last gehad, maar nu hangt er een enorme onzekerheid over onze sector.’

Bart Claes (JBC) | 'We hebben snel geschakeld'

Bij de kledingketen JBC is de impact niet voelbaar, zegt CEO Bart Claes. ‘Qua productie hebben we snel geschakeld en delen tijdelijk naar Turkije, India en Bangladesh verhuisd. Intussen is China, met uitzondering van één site in Wuhan, weer up and running. De vertraging was er miniem.’

De consument kan misschien wegblijven door de corona-angst, maar daar is vooralsnog geen sprake van. ‘We hebben nog geen lagere opkomst gemerkt. En we zetten in op onze webshop voor klanten die liever thuisblijven.’

Dirk Coorevits (Soudal) | 'Misschien houden we het wel bij conferencecalls'

Het chemiebedrijf Soudal voelt weinig tot niets van het coronavirus. ‘Onze grondstoffen komen vooral uit Europa’, zegt CEO Dirk Coorevits. ‘Twee containers op 200 laten enkele dagen langer op zich wachten, meer niet. En de bestellingen lopen vlot binnen.’

‘Organisatorisch is hier en daar wat gesputter, in de vorm van afgelaste beurzen, of omdat we niet meer vliegen op coronalanden. Dat laatste heeft dan weer een pluspunt. Conferencecalls blijken een waardig alternatief. Dat kan een blijver zijn.’

Emile De Cartier (Conceptexpo) | 'Ik heb alles op nul gezet'

De evenementensector wordt midscheeps getroffen door het coronavirus. ‘Dit seizoen is helemaal verloren. Voor mijn bedrijf heb ik de verwachte omzet uit de standenbouw tot eind juni op nul gezet. Een verlies van 2 à 2,5 miljoen euro’, zegt Emile de Cartier, de CEO van de standenbouwer Conceptexpo’