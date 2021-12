Belgisch compromis dreigt druk op ziekenhuizen hoog te houden

De kerstvakantie begint een week vroeger en er komt een stop op indoorevenementen, maar de horeca blijft open tot 23 uur. De federale en regionale topministers zijn op een Overlegcomité over strengere coronaregels geland op een Belgisch compromis.

Een teleurstellend compromis versus een kwestie van evenwichten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en premier Alexander De Croo (Open VLD) geven elk een andere lezing van de nieuwe coronamaatregelen die genomen zijn op een Overlegcomité, het derde in drie weken tijd.

Lees Meer Het Overlegcomité van de hoge decibels en de grote ontgoocheling

Na een urenlange bijeenkomst - waar meer decibels dan gewoonlijk bij te pas kwamen - sloten de federale en regionale topministers een typisch Belgisch compromis. Ze hielden niet veel over van het verregaande voorstel van de expertgroep GEMS voor een lockdown-light. De onmiddellijke sluiting voor tien dagen van het kleuter- en lager onderwijs haalde het niet, evenmin als de sluiting van de horeca om 20 uur.

Vroegere kerstvakantie

Het Overlegcomité besliste het sluitingsuur van de horeca op 23 uur te houden. Het bereikte een compromis door de kerstvakantie in de kleuter- en lagere scholen een week vroeger te laten beginnen. Het indooreventleven gaat grotendeels op slot. Buiten blijft veel mogelijk, wellicht zelfs volle tribunes in het topvoetbal.

Lees Meer Drie weken kerstvakantie, horeca blijft open tot 23 uur

Het overleg viel samen met de eerste hoopvolle signalen in lange tijd. De besmettingsexplosie lijkt gestopt en vrijdag lagen zelfs iets minder coronapatiënten in het ziekenhuis dan de dag ervoor. Toch is het de verwachting dat het aantal patiënten op intensieve zorg nog even doorstijgt tot 850 à 1.000.

De federale en regionale topministers hielden niet veel over van het voorstel van de experts voor een lockdown-light.

Die cijfers zijn een enorme belasting voor de zorg omdat op de ic-afdelingen momenteel 1.800 bedden beschikbaar zijn. Het is zo goed als onmogelijk normale zorg te bieden aan patiënten met andere aandoeningen als voor hen minder dan 800 bedden beschikbaar zijn.

Ziekenhuizen

De dreiging van volgehouden verhoogde druk doet Vandenbroucke knarsetanden. Hij wilde stevig verstrengen om te bereiken dat na de piek de ziekenhuiscijfers snel genoeg zakken.

De grote vrees is dat met wat beslist is de druk nog lange tijd hoog blijft. 'Door het trapsgewijs ingrijpen van de politiek mogen we verwachten dat tegen de feestdagen nog altijd ongeveer 800 mensen op intensieve zorgen liggen. Zakken tot de 500 bedden die eerder door de politiek als kritische bovengrens zijn aangestipt, zal nog langer duren', zegt de onderzoeker Tijs Alleman (UGent).

Lees Meer Een niet te blussen boosheid