Belgisch ondernemersvertrouwen crasht naar historisch dieptepunt

In alle sectoren zijn de ondernemers uitzonderlijk pessimitisch, beklemoont de Nationale Bank.

'Duizelingwekkende daling van het ondernemersvertrouwen in april.' Dit is taalgebruik dat men niet meteen verwacht van de Nationale Bank, maar het is de titel van haar persbericht over het ondernemersvertrouwen, dat is gekelderd door de coronacrisis.

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank zakte in april met liefst 25,2 punten naar -36,1 punten, het laagste peil ooit. 'In alle bedrijfstakken antwoordde het gros van de ondernemers negatief op alle vragen die de indicator bepalen. Geen enkele activiteit blijft gespaard. Zelfs de handel in levensmiddelen ontsnapt niet aan de algemene daling.'

Het ondernemersvertrouwen daalt het meest in de ondernemingen die diensten verstrekken aan bedrijven. Maar ook in de handel, de verwerkende nijverheid en de bouwsector is het economisch klimaat fors verslechterd. De industrie benut in april slechts 73 procent van haar productiecapaciteit, tegenover 78,6 procent in januari. Dat is het laagste percentage sinds eind 2009.