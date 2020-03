Belgische AI-tool moet overbelaste ziekenhuizen helpen bij triage

Het Gentse bedrijf Robovision.ai werkt tegen de klok om zijn algoritme klaar te hebben. Dat kan radiologen bijstaan in hun beoordeling van de toestand van coronapatiënten.

Wie sturen we naar intensieve zorg en wie niet? Het is een van de belangrijkste vragen die longartsen moeten beantwoorden wanneer ze patiënten met Covid-19 binnenkrijgen. Een CT-scan van de longen biedt een goed beeld van de schade aan het weefsel, maar vraagt ook veel tijd en aandacht van de radiologen die de beelden moeten beoordelen. Niet evident in ziekenhuizen die overspoeld worden met patiënten, zoals in Madrid of New York.

Het bracht Jonathan Berte, de oprichter van het Gentse bedrijf Robovision.ai, twee weken geleden op het idee zijn AI-platform in te zetten om de CT-scans snel te helpen beoordelen. Hij vond meteen een partner in Erik Ranschaert. Ranschaert is een Belgische radioloog en voorzitter van European Society of Medical Imaging Informatics (EuSoMii), een organisatie die het gebruik van digitale informatie in radiologie bevordert.

CT-scans

Het duo bracht een internationaal consortium op de been van een dertigtal Europese ziekenhuizen en het gezaghebbende Nederlands Kankerinstituut (NKI). De ziekenhuizen leveren massaal CT-scans aan van coronapatiënten, met de bijbehorende analyses van radiologen. Met die data traint Robovision.ai zijn AI-algoritme, waardoor het straks 'zelfstandig' nieuwe beelden kan analyseren.

We zijn eerlijk gezegd zelf een beetje verbaasd over de enorme inspanningen die in recordtijd zijn geleverd. Dat is toch een lichtpunt in deze crisis. Erik Ranschaert Radioloog, voorzitter EuSoMii

Het Spaanse bedrijf Quibim staat in voor de 'data onboarding': het maakte een webinterface waarmee data geanonimiseerd (zodat niet achterhaald kan worden van welke persoon een scan afkomstig is) en geüpload kunnen worden.

Lichtsnelheid

Hoewel Robovision.ai vooral bekend is van niet-medische toepassingen, ontwikkelde het ook al een tijd medische expertise, in samenwerking met het Amerikaanse onderzoekscentrum National Institutes of Health (NIH). Als alles goed gaat, hoopt Berte over drie weken een tool beschikbaar te hebben die gevalideerd is. In medische termen is dat bijna lichtsnelheid. 'We zijn eerlijk gezegd zelf verbaasd over de enorme inspanningen die in recordtijd zijn geleverd. Dat is toch een lichtpunt in deze crisis', zegt Ranschaert.

Het Europese project lijkt bovendien snel tractie te krijgen in de VS, dat het nieuwe epicentrum van de pandemie is. Ranschaert werd gecontacteerd door de Amerikaanse vakvereniging Radiological Society of North America (RSNA) met de vraag om samen een tool te ontwikkelen. 'Dat is een organisatie met veel gewicht die ook kan delen in het stimuluspakket van 2.000 miljard dollar dat de regering-Trump heeft goedgekeurd', zegt Berte.

De topman van Robovision.ai beklemtoont het academische karakter van het project, waarvan de resultaten later ook gepubliceerd zullen worden in vakbladen. 'De toegang tot een grote hoeveelheid klinische gegevens is bovendien belangrijk om zicht te krijgen op mutaties van het virus, want die kunnen in theorie een ander ziektebeeld opleveren.'

Techreuzen

Ook de techreuzen Microsoft, Google en NVIDIA, die servers en rekenkracht beschikbaar maken voor de analyse van CT-scans, zijn overtuigd. 'Dankzij de academische aanpak onder leiding van het NKI is iedereen ook zeker dat correct met de data wordt omgegaan.’

In normale omstandigheden zouden patiënten hun goedkeuring moeten geven voor het gebruik van hun data, maar de Europese datawetgeving (GDPR) voorziet een uitzondering in het geval van een pandemie, zoals vandaag.

Robovision.ai is niet het enige Belgische bedrijf dat in de spits loopt in de ontwikkeling van een AI-tool voor radiologen. Ook het Leuvense Icometrix, dat veel knowhow heeft op het vlak van de analyse van hersenscans, is een gelijkaardige tool aan het ontwikkelen. Het werkt samen met meer dan tien ziekenhuizen, onder meer in Leuven, Antwerpen en Brussel.

Hulpmiddel

Een tool die getraind is op Covid-19, zal een tumor niet herkennen op de CT-scans. Annemiek Snoeckx Radiologe UZA

'We staan dicht bij een tool die kan aangeven hoeveel procent van het longweefsel aangetast is', zegt CEO Wim Van Hecke van Icometrix. 'We doen dit pro bono. Het is niet de bedoeling die oplossing te verkopen.'

Radiologen beklemtonen dat AI-tools in de eerste plaats een hulpmiddel zijn. 'Algoritmes worden in ons vak al langer gebruikt. Ze zijn goed in heel specifieke aspecten, maar kunnen de radioloog niet vervangen. Een tool die getraind is op Covid-19 zal bijvoorbeeld niet een tumor herkennen op de CT-scans', zegt Annemie Snoeckx, een radiologe van het Antwerpse ziekenhuis UZA.