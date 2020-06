Belgische Duvel-manager in Peking: 'Niemand durft nog op restaurant'

In Peking is het alle hens aan dek, nu het coronavirus weer opduikt. 'De besmettingen worden gelinkt aan een enorme vroegmarkt, waar 70 à 80 procent van alle restaurants inkoopt. De vrees voor een verspreiding is groot', zegt manager Pol Castermans vanuit de Chinese hoofdstad.

'Ik ben deze middag gaan eten in de grootste restaurantstraat van Peking en liep zonet voorbij enkele zaken in mijn buurt. Alles is leeg. Dat is ongezien omdat Chinezen meestal buitenshuis eten', zegt Pol Castermans, countrymanager in Noord-China voor de Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat.

De jonge Vlaming woont 3,5 jaar in Peking, nadat hij in 2010 naar China is verhuisd voor zijn studies. Castermans woonde ook een tijd in Wuhan, de stad vanwaar zijn vriendin is en die begin dit jaar als eerste wereldwijd in lockdown ging nadat het coronavirus er was opgedoken. 'Mijn schoonouders zaten bijna vier maanden thuis opgesloten. De verantwoordelijken voor hun buurt mochten naar de winkel om de inwoners te bevoorraden. Vaak was het behelpen. Sommige producten, zoals vlees, waren soms niet beschikbaar.'

160 voetbalvelden

De Chinese hoofdstad en zijn 20 miljoen inwoners liggen onder een vergrootglas, nu in vijf dagen 106 nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd, van wie 27 de voorbije 24 uur. De uitbraak wordt door de autoriteiten gelinkt aan de megamarkt Xinfadi, zowat 160 voetbalvelden groot. Dagelijks worden er duizenden tonnen groenten, fruit, vis, vlees en andere voedingsproducten verkocht.

'De markt is een beetje vergelijkbaar met de Brusselse vroegmarkt. 70 tot 80 procent van alle restaurants haalt er zijn producten, wat de lege eetzalen verklaart. Mensen durven niet op restaurant uit vrees besmet te raken. De Japanse restaurants zijn gesloten omdat ze geen rauwe vis kunnen verkopen, nu de besmetting aan geïmporteerde zalm gelinkt wordt. De horeca shopt nu massaal in de duurdere supermarkten en in veel winkels zijn de groenten- en fruitrekken leeggeroofd.

'De stad test alle horecamedewerkers, tienduizenden mensen. Enkele testsites moeten mensen naar huis sturen omdat ze de toevloed niet aankunnen. Honderden mensen moesten lang aanschuiven in een loeiende hitte. Al is de Chinese coronamachine bij momenten indrukwekkend. In Wuhan hebben ze in één week de hele stad - 10.000 mensen - getest.'

Peking legt voorlopig geen harde lockdown op. Wel zijn in een perimeter rond Xinfadi wegblokkades opgeworpen en zijn alle indoor sport en entertainmentactiviteiten geannuleerd. Ook staan appartementsblokken onder verhoogd toezicht en is het uitgaand verkeer fors beperkt. 'We wonen in het westen van Peking. Omdat Xinfadi aan de andere kant van de stad ligt, merken we daar niet al te veel van. Wel worden zowat overal koortsmeters ingezet - van winkels over restaurants tot residenties - en moeten we aan de ingang van ons kantoorgebouw onze contactgegevens melden. Restaurants doen een dubbelcheck: registratie via de corona-app en je naam en telefoonnummer geven.'

Vriendelijke contacttracer

'Onlangs ben ik door een erg vriendelijke contacttracer opgebeld met de vraag of ik de voorbije dagen in de buurt van Xinfadi ben geweest. Ook een collega kreeg telefoon. Ik heb soms het gevoel dat ze de hele stad opbellen. Ook zijn er twee apps, een nationale en een per stad. De nationale app is gelinkt aan je telefoonnummer. Als je dat gebruikt in een stad waar een probleem ontstaat, licht de app bij gebruik rood op. Dat is het sein om je te melden voor nader onderzoek en eventueel quarantaine.'

Peking bleef grotendeels bespaard van het coronavirus. 'Voor deze uitbraak waren er zowat 600 bevestigde gevallen', zegt Castermans. 'De stad is nooit volledig in lockdown gegaan. Ik kon me altijd relatief vrij bewegen. Al golden bijzonder strenge veiligheidsvoorschriften, van februari tot mei. In het vroege voorjaar zakken alle politieke topambtenaren vanuit het hele land naar de hoofdstad af. Hun meetings zijn te belangrijk voor het systeem om over te slaan, al werd gevreesd voor superverspreidingevents (waarbij één besmet persoon een massa mensen besmet, red.). Toen die periode voorbij was, beslisten de autoriteiten de maatregelen te versoepelen en opnieuw naar een soort van normale situatie te gaan.'

Optimisme

Hoe bepaalt het virus het economische en Castermans leven? 'Normaal reis ik naar onze verkopers en afdelingen in mijn regio. Duvel Moortgat telt zowat 80 mensen in China. Die reizen lagen maanden stil en hebben ook nu geen zin. Een collega probeerde gisteravond in een andere stad in een hotel in te checken, maar werd geweigerd omdat hij vorige maand in Peking was geweest. Als buitenlander is dat moeilijker omdat mensen vrezen dat je uit het Westen naar China bent gereisd en het virus hebt meegebracht. Mijn indruk is dat mensen hier in het algemeen banger zijn dan bij ons, omdat de gezondheidszorg hier minder goed is.'

In zijn eigen business was het optimisme na de herstart groot. Duvel Moortgat groeit in China jaarlijks met ongeveer 40 procent, met Vedett White als succesbier. 'In februari en maart was de verkoop heel slecht, maar in april was er een fors herstel en ook mei was goed. We stevenden af op nieuwe recordcijfers. Tot afgelopen weekend. Het is een drama. Iedereen leefde net op in de overtuiging dat het voorbij was.'