Belgische bedrijven mogen belastingen spreiden

Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in zwaar weer komen, zullen hun betalingen aan de fiscus en de RSZ kunnen uitstellen en tijdelijke werkloosheid inroepen. Dat kondigt de regering-Wilmès vandaag aan.

België mag dan tot nu gespaard gebleven zijn van een massale corona-uitbraak , de wereldwijde crisis laat zich voelen in veel bedrijven - niet het minst in de luchtvaart- en toerismesector . Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) maakte donderdagavond bekend dat al een honderdtal bedrijven tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd wegens overmacht. Het gaat om de jobs van zo’n 1.500 à 1.700 werknemers. Sommige bedrijven, zoals Brussels Airlines, overwegen die maatregel.

Om de bedrijven en zelfstandigen wat ademruimte te geven, komt de regering met een tiental tijdelijke steunmaatregelen op de proppen. Vandaag hakt de ministerraad daarover knopen door. Op tafel liggen vooral maatregelen die in de lijn liggen van beslissingen na de terreuraanslagen.

Er zijn wel voorwaarden aan gekoppeld. Een bedrijf moet een aanvraag indienen zodra betalingsproblemen opduiken en het moet aantonen dat een omzetdaling of de annulering van bestellingen en reserveringen het rechtstreekse gevolg is van corona of een kettingreactie van problemen bij partnerbedrijven.