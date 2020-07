Belgische biofarma pompt 22 miljoen in Covid-19-behandeling

Het durffonds van het farmabedrijf UCB en het biotechfonds Fund+ investeren met andere partijen 22,7 miljoen euro in de spin-off ExeVir Bio, die een kandidaat-behandeling ontwikkelt op basis van lama-antilichamen.

Een kandidaat-behandeling voor Covid-19-patiënten ‘made in Belgium’, op basis van antilichamen van lama’s: dat is waar de nieuwe spin-off ExeVir Bio aan sleutelt, met de hulp van belangrijke Belgische biofarmaspelers. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, UCB Ventures, het biotechfonds Fund+ en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij geven samen de start-up ExeVir Bio de middelen om zijn potentiële antivirale behandeling voor Covid-19-patiënten versneld te ontwikkelen.

‘Een unieke samenwerking, die zich in een recordtijd heeft gevormd’, zegt Chris Buyse, managing partner van Fund+, dat de kapitaalronde organiseerde. Er werd 22,7 miljoen euro opgehaald.

VIB-wetenschappers onder aansturing van de professoren Xavier Saelens en Nico Callewaert toonden in preklinische studies aan dat bepaalde antilichamen van lama’s in staat zijn het coronavirus te neutraliseren. De therapie wil verhinderen dat het virus onze cellen binnendringt.