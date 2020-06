Belgische staat aangeklaagd door mondmaskerbedrijf

Door 15 miljoen mondmaskers te bestellen bij de Luxemburgse firma Avrox heeft minister van Defensie Philippe Goffin zich de ontevredenheid van heel wat Belgische textielbedrijven op de hals gehaald.

Le Soir contacteerde de dertig bedrijven die een offerte hadden ingediend op 4 mei. Een van hen trok naar de Raad van State. 'Zoals bij sommigen anderen, werd ook mijn offerte om twijfelachtige redenen geweigerd', zegt Patrick Van der Vliet van Illbebag. Hij stapte naar de Raad van State. 'Ik betwist de motieven die gegeven zijn om mijn offerte te weigeren. En ik zou graag hebben dat de selectie transparant verloopt en dat er gekeken wordt naar de leveringsmogelijkheden.'

Defensie bestelde in mei 18 miljoen herbruikbare mondmaskers, om die te verdelen onder de Belgische bevolking. Drie miljoen daarvan werden netjes op tijd aangeleverd door het Gentse Tweeds and Cottons, dat bij ons bekend is van het kledingmerk River Woods.

Schimmig

Maar voor het grootste deel van de mondmaskers - 15 miljoen stuks - ging Defensie in zee met Avrox, een schimmig bedrijhf met hoofdzetel in Luxemburg. De deadline voor de leveringen is al een tiental dagen verlopen, en vorige week donderdag bleek dat nog steeds niet de helft van de mondmaskers geleverd waren. Het bedrijf maakte zich sterk dat de rest van de bestelling het voorbije weekend in de legerkazerne in Peutie zou terecht komen. Het voordeel van de vertraging is dat de overheid zowat 5 miljoen euro minder zal moeten betalen op een totaalbedrag van zo'n 40 miljoen euro.

Het is wel de vraag of de maskers allemaal aan de kwaliteitsvereisten zullen voldoen. Uit steekproeven bleek eerder al dat vier procent werd afgekeurd. De bedoeling is de mondmaskers vanaf 15 juni te verdelen via de apotheken.