Belgische statistieken tellen plots 121 coviddoden minder

Vanaf woensdag wordt de teller van het aantal officiële overlijdens aan het coronavirus - opgelopen tot 9.999 - een beetje teruggedraaid in de statistieken van de overheid.

In de loop van dinsdag zijn drie extra overlijdens toegeschreven aan Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Daardoor is het totale aantal coviddoden opgelopen tot 9.999, net onder de symbolische grens van 10.000.

Van die 9.999 verdwijnen er woensdag 121 uit de officiële covidstatistieken. Die bijstelling zal Sciensano, het federale wetenschappelijk instituut dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis, bekendmaken op de persconferentie met de update van de jongste coronacijfers.

Vlaamse rusthuizen

Hoe dat komt? Sciensano beschikt eindelijk over de details van 2.660 overlijdens in de Vlaamse rusthuizen. Die gaven voor de maanden maart, april en mei alleen hun aantallen doden door, zonder verdere details over leeftijd, geslacht en andere persoonsgegevens. Het ging over veel mensen. De 2.660 overlijdens die in de tabellen staan als NA - wat staat voor 'not available' of onbekend - zijn ruim de helft van de in totaal 5.015 Vlaamse coviddoden. Er is alleen geweten dat het om erg bejaarde mensen ging. De gemiddelde leeftijd in een Vlaams woon-zorgcentrum was in 2018 87 jaar, blijkt uit cijfers van statistiek Vlaanderen.

Voor de duidelijkheid: het gaat niet om anonieme doden. De rusthuizen hebben perfect alle details over de bij hen geregistreerde inwoners. Ze gaven alleen nooit de details door aan Sciensano. Bij de federale overheid was er gemor over die vaststelling, omdat zo volledig mogelijke datasets noodzakelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Maar alle details zitten eindelijk in de datasets van Sciensano. Die kreeg de gegevens van de bevoegde Vlaamse administratie, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Dat organiseerde deze week een nieuwe grootschalige bevraging van de Vlaamse rusthuizen. Ze zijn gevraagd op individuele basis alle persoonlijke details over de overlijdens door te geven. Op de top van de pandemie in maart-april gaven veel rusthuizen - waarvoor de prioriteit was de coronacrisis te managen of buiten hun deur te houden - alleen dagelijks door hoeveel van hun bewoners aan Covid-19 overleden waren. Het ging om een vrij intensief werk, waarbij met de kam door de data is gegaan. Alle details worden woensdag gepubliceerd en toegelicht op de persconferentie van Sciensano.

Dubbeltellingen

De Tijd vernam dat 121 overlijdens uit de statistieken worden gehaald. Sciensano ontdekte dubbeltellingen omdat het nu wel over de gegevens van de sterfgevallen beschikt. Daarnaast is beslist enkele coviddoden niet meer als dusdanig mee te tellen, bijvoorbeeld omdat uit later binnengelopen coronatests van de patiënt bleek dat die negatief was. Het is bekend dat mensen in de rusthuizen - bij wie geen test is afgenomen maar die toch verschijnselen van de ziekte vertoonden - in de statistieken zijn opgenomen als officiële coronadode.