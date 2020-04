Belgische techpleister moet Covid-verplegers ontlasten

De komende weken beginnen testen met een medische pleister die in sneltempo zijn ontwikkeld door zeven Belgische techbedrijven. Tegen het najaar kan de oplossing op grote schaal uitgerold worden.

De pleister wordt door de coronapatiënt op de borstkas gedragen en meet permanent diens ademhaling, hartslag en temperatuur. De gegevens worden draadloos doorgestuurd naar een digitaal platform, dat zorgverstrekkers kunnen consulteren.

De medische pleister van Byteflies.

De oplossing wordt de komende weken getest in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en wordt, als alles goed gaat, rond oktober op grote schaal gelanceerd. ‘Dat is te laat voor de huidige uitbraak, maar wel op tijd voor een mogelijke opflakkering van Covid-19 in het najaar’, zegt Hans Danneels, de CEO van Byteflies, de Antwerpse start-up die de centrale technologie achter de pleister ontwikkelde.

Byteflies werkte al aan een pleister voor andere ziektes zoals hartaandoeningen, maar greep de coronacrisis aan om het project aanzienlijk te versnellen. ‘Enkele weken geleden hebben we na overleg met onze partners besloten de ontwikkeltijd van twee à drie jaar terug te brengen tot maximaal zes maanden’, zegt Danneels.

Lijmen

Aan het project werkten onder meer de Belgische afdelingen van de Duitse kleefstoffenfabrikant Henkel en het Japanse Nitto Denko mee, evenals Quad Industries uit Sint-Niklaas. Samen ontwikkelden ze een combinatie van innovatieve lijmen en elektrodes waardoor de pleister vijf à zes dagen op het lichaam gedragen kan worden. ‘Dat is een significante verbetering tegenover bestaande systemen, die je dagelijks moet vervangen’, zegt Danneels.

Andere partners van eigen bodem zijn Melexis, dat een temperatuursensor levert, de West-Vlaamse communicatiespecialist Televic, die het dataplatform ontwikkelde, en de zorgcentrale Z-Plus, die instaat voor de eerstelijnsmonitoring van patiënten.

De pleister kan patiënten continu monitoren. Het verplegend personeel hoeft daardoor niet langer meerdere metingen per dag uit te voeren. ‘Het systeem is van bij het begin zo ontworpen dat het vlot geïntegreerd kan worden in elektronische patiëntendossiers’, zegt Danneels. ‘In de test met ZOL willen we kijken of dat goed verloopt. Op basis van de feedback kunnen we het verder finetunen.’

Woonzorgcentra

Byteflies wil de oplossing ook testen in woon-zorgcentra en heeft daarover al gesprekken lopen met de Emmaüs-groep, die meerdere zorginstellingen beheert. ‘We hopen tegen oktober een oplossing te hebben die voldoende geperfectioneerd is om ze op grote schaal uit te rollen.’ Hoeveel de pleisters zullen kosten en wie die kosten zal dragen, valt nog te bekijken, zegt Danneels.

De snelle lancering van de pleister kan een belangrijke showcase worden voor Byteflies, dat al vijf jaar actief is in de ontwikkeling van gespecialiseerde medische wearables. ‘Als de uitrol in ons land succesvol verloopt, kunnen we ook kijken naar het buitenland. We krijgen al vragen uit de VS en Italië.’