Belgische ziekenhuischef in Oxford: 'Nu bewijzen dat vaccin echt beschermt'

Bruno Holthof: 'We zijn in gesprek met de Britse overheid om gevaccineerde vrijwilligers actief te mogen blootstellen aan het virus.'

'We zitten nog altijd op schema om tegen de winter een miljard dosissen van het corona-vaccin af te leveren.' Dat zegt Bruno Holthof, grote baas van het universitaire ziekenhuis in Oxford, in een reactie op de bemoedigende resultaten van een studie naar een door Oxford ontwikkeld corona-vaccin.

Het medische tijdschrift The Lancet publiceerde maandag de resultaten van een studie naar een proefvaccin van de universiteit van Oxford en farmabedrijf AstraZeneca. Naar de uitkomst ervan - overigens zoals de regels van de kunst gecontroleerd door wetenschappers - werd reikhalzend uitgekeken. Het Jenner Institute, een gespecialiseerde vaccinafdeling van de Britse Oxford universiteit, is één van de frontrunners in de mondiale race naar een vaccin. De Belg Bruno Holthof zit mee in de cockpit. Hij is in Oxford CEO van één van de beste ziekenhuiscampussen ter wereld, de Oxford University Hospitals.

De ingeënte proefpersonen maakten binnen 14 dagen witte bloedcellen, T-cellen, aan. Die zijn belangrijk omdat ze het virus actief kunnen aanvallen en uitschakelen. Na 28 dagen bleken ook antilichamen aanwezig, eiwitten die het virus neutraliseren. Bruno Holthof CEO Oxford University Hospitals

Holthof: 'De studie toont duidelijk aan dat er immuunrespons is. De ingeënte proefpersonen - de hele studie ging over 1.077 mensen - maakten binnen 14 dagen witte bloedcellen, T-cellen aan. Die zijn belangrijk omdat ze het virus actief kunnen aanvallen. Na 28 dagen bleken ook antilichamen aanwezig, eiwitten die het virus neutraliseren. Bovendien vielen de bijwerkingen mee. Sommige proefpersonen kregen hoofdpijn of koorts, maar alle klachten waren met paracetamol te verhelpen.'

Hoe ver staan we nu nog van een echt vaccin?

Bruno Holthof: 'De nieuwe resultaten maken duidelijk dat er een stevige immuunrespons is. Bij de dierproeven hebben we duidelijk bewezen dat het vaccin de dieren beschermt tegen het coronavirus. Nu komt het erop aan hetzelfde effect te bewijzen bij mensen. Dat het coronavaccin hen ook effectief beschermt bij blootstelling aan het virus. Daarvoor zullen nu bijna 50.000 mensen op grote schaal getest worden.'

Wat gebeurt er nu?

Holthof: 'De bedoeling was te testen op 15.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika. Maar het virus is in het Verenigd Koninkrijk niet genoeg meer in circulatie, waardoor tests er nu geen zin hebben. De proeven in Zuid-Afrika en Brazilië, waar de epidemie wel nog aan het pieken is, gaan wel gewoon door.'

'Je hebt echt grote groepen mensen nodig in een omgeving waar het virus circuleert omdat je als onderzoeker het signaal moet kunnen oppikken. Daarmee bedoel ik dat je betrouwbaar moet kunnen vaststellen dat het vaccin doet wat het moet doen. Mensen beschermen die het toegediend kregen. AstraZeneca is trouwens bezig om het vaccin te gaan testen op 30.000 mensen in de VS.'

Er is ook sprake van een uitdagingsproef. Wat is dat precies?

Holthof: 'Het komt erop neer dat je gevaccineerde vrijwilligers - een paar tientallen mensen volstaat - bewust blootstelt aan het virus. Dat doen we ook bij dierproeven. Daar wachten we niet tot de dieren toevallig in aanraking komen met andere besmette dieren. Het idee is om nu ook met mensen niet te wachten tot ze door actief te zijn in de samenleving in aanraking komen het coronavirus. Dan kan het best lang duren voor we er duidelijk zicht op hebben. Een kleine groep gecontroleerd testen door mensen het virus als het ware toe te dienen, levert uiteraard veel sneller resultaat op.'

In principe zijn proeven met bewuste blootstelling aan het virus enkel toegelaten als er een werkende behandeling bestaat. Intussen hebben studies uitgewezen dat dexamethasone (een corticosteroïde) en ook het antivirale middel Remdesivir effect hebben. Bruno Holthof CEO Oxford University Hospitals

'In principe zijn active challenges enkel toegelaten als er een werkende behandeling bestaat. Intussen hebben studies uitgewezen dat dexamethasone (een corticosteroïde) en ook het antivirale middel Remdesivir effect hebben. Maar uiteraard komen er de nodige ethische issues bij kijken. Daarover zijn we in gesprek met de Britse overheid, met het idee tegen september mogelijk de eerste uitdagingsproeven te kunnen opstarten.'

Wanneer denkt u te kunnen landen?

Holthof: 'Als alles volgens plan blijft lopen, denken we het eerste miljard dosissen vaccin tegen de winter te kunnen afleveren. Astra Zeneca heeft al akkoorden om 2 miljard vaccins te produceren. Er zijn contracten met het VK, de VS en Europe's Inclusive Vaccine Alliance (daarin zitten Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland).'