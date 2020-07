Bemoedigende resultaten voor Oxford-vaccin

160 onderzoeken

AstraZeneca en Oxford zijn niet de enige die een vaccin ontwikkelen. Wereldwijd lopen ruim 160 onderzoeken. Ongeveer 135 verkeren nog in de proefdierfase. Volgens de New York Times hebben 15 onderzoeken fase I bereikt, zitten er 11 in fase II en 4 in fase III. Behalve AstraZeneca-Oxford zijn dat het Chinese SinoPharm dat in de Verenigde Arabische Emiraten test. Daarnaast test het Chinese Sinovac in Brazilië. Het Australische Murdoch Children’s Research Institute doet dat in eigen land.