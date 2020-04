Besix vreest terugval in 2020

De bouw van het Royal Atlantis-hotel in Dubai. De activiteiten van Besix in het Midden-Oosten staan onder druk door de daling van de olieprijzen.

De Belgische bouwgroep Besix gaat uit van een terugval van haar activiteiten in 2020 door de coronacrisis en de daling van de olieprijzen. 2019 was ook al niet het beste jaar voor de groep.

Ondanks een recordorderboek van 4,8 miljard euro laat Besix er geen twijfel over bestaan: de coronacrisis zal een grote impact hebben op de resultaten in 2020. In plaats van de verwachte groei komt er dit jaar een lagere omzet. Ook de economische vertraging in het Midden-Oosten door de val van de olieprijzen speelt de groep parten.

‘In de vele landen ter wereld waar we actief zijn, moest het merendeel van onze werven worden vertraagd, vooral in West-Europa en Afrika’, zegt Johan Beerlandt, voorzitter van de raad van bestuur. Hij zegt dat het bedrijf in 2019 een sterke kaspositie heeft opgebouwd van 141 miljoen euro.

Dividend

De groep stelt de beslissing over dividenduitkeringen uit tot na de coronacrisis. Het senior management stemde in met een loonsverlaging van 30 procent zolang de pandemie voortduurt.

In 2019 realiseerde Besix een recordomzet van 3,33 miljard euro, een stijging van 32 procent tegenover 2018. De sterke groei is vooral het gevolg van de integratie van Watpac in Australië. De bouwsector is goed voor 65 procent van de omzet.

Het geconsolideerde nettoresultaat daalde van 95 miljoen euro in 2018 naar 42 miljoen euro in 2019, en is lager dan verwacht. ‘Dat was te wijten aan een vertraging van de markt in het Midden-Oosten en aan voorzieningen voor mogelijke verliezen en lopende rechtszaken’, zegt Rik Vandenberghe, CEO van Besix. Het Midden-Oosten was vorig jaar maar goed meer voor 17 procent van de omzet, tegenover 49 procent voor West-Europa.

Hotel en nieuwszender

Contracting blijft de kernactiviteit van Besix, met iconische projecten zoals de Crown Princess Mary Bridge in Denemarken en het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media in Antwerpen.

Besix Real Estate Development (Besix RED) evenaarde zijn recordomzet van 2018 met 154 miljoen euro. Ook de Concessions & Assets-activiteiten blijven terugkerende inkomsten opleveren, vooral in het Midden-Oosten.

Besix heeft van innovatie een prioriteit gemaakt met Besix 3D en Besix Clean Air, de ontwikkeling van de Start-Ups Accelerator en de bouw van een eerste ‘smart building’ in het Nederlandse Dordrecht.

2019 was een belangrijk jaar voor sectordiversificatie. In Antwerpen werd het eerste A-STAY-hotel officieel geopend en LN24, de eerste 24/7-nieuwszender in Franstalig België, werd gelanceerd.