Bewakingsfirma's willen politie helpen bij lockdown

De Belgische bewakingsfirma's zijn bereid een grotere rol te spelen en de politie te helpen als we naar een lockdown gaan. 'Als we naar een lockdown gaan, dan krijgt de bewakingssector een zeer cruciale rol', zegt Chris Bombeke van sectorfederatie BVBO.

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) vertegenwoordigt 16 bewakingsbedrijven in ons land, die met zo'n 14.000 bewakingsagenten samen goed zijn voor ruim 90 procent van de Belgische bewakingsmarkt. Chris Bombeke, strategisch adviseur van het BVBO en hoofd van de corona-crisiscel die de sectorvereniging heeft opgericht, doet een oproep aan de overheid.

'We zien echt wel een motivatie bij onze bewakingsagenten om mee te helpen, zoals we die ook zagen bij de terreuraanslagen van 22 maart 2016.' Chris Bombeke Hoofd van de corona-crisiscel bij sectorfederatie BVBO

'Als we naar een lockdown gaan, dan krijgt de bewakingssector een zeer cruciale rol', zegt Bombeke. 'Want alle gebouwen die leeg blijven, daar blijft de bewakingsagent wel nog achter als de laatste man of de vrouw die dat gebouw moet bewaken. We zijn dan ook vragende partij om met Binnenlandse Zaken en de politie af te spreken hoe we onze bewakingsagenten het best kunnen inzetten op de belangrijkste posten. Bij een lockdown moet elke persoon in het veiligheidslandschap die beschikbaar is, zo goed mogelijk worden ingezet.'

'Laten we bij een lockdown samen bekijken welke kritieke sectoren open blijven en welke niet, zodat we onze bewakingsagenten kunnen inzetten waar ze nodig zijn. Wij zijn wel contractueel verbonden aan bepaalde gebouwen, maar als die gebouwen gesloten worden en de overheid besluit dat die niet prioritair zijn, moeten we nagaan of we het gebouw onbewaakt achterlaten. Maar als je alle gebouwen zou verlaten, zadel je de politie op met meer bewakingstaken. Dus kunnen we beter goed coördineren wat de politie en de bewakingssector doet.'

Gemotiveerd

'Onze bewakingsagenten zijn goed opgeleid en kunnen echt ondersteuning bieden. Er is ook bereidheid bij de bewakingsagenten om verder te werken. Dat zit in hun genen. We worden niet altijd voldoende erkend in de veiligheidssector. Maar onze agenten hebben echt wel een belangrijke rol te spelen. Onze agenten zijn fier op hun job. En we zien echt wel een motivatie om mee te helpen, zoals we die ook zagen bij de terreuraanslagen van 22 maart 2016.'

'Het is een understatement om te zeggen dat deze corona-crisis zeker ook een uitdaging is voor de bewakingssector', stelt Bombeke. 'Ook de bewakingsfirma's kampen met afwezigheden. We proberen alle bewakingsagenten, die op de eerste lijn in contact komen met het publiek, toch zo goed mogelijk ook te beschermen. Maar momenteel zijn er nog geen tekorten: we slagen er nog in om alle bewakingsposten te coveren. We zien twee tendensen. Er zijn klanten die meer bewakingsagenten vragen, bijvoorbeeld de winkelcentra die het bezoek in goede banen willen leiden. Maar er zijn ook klanten die sluiten en die minder bewakingsagenten nodig hebben, bijvoorbeeld op de luchthaven omdat er minder vluchten zijn. Daardoor kunnen we schuiven met bewakingsagenten en kunnen we nog voldoen aan alle vragen.'