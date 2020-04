Biden adviseert en bekritiseert Trump

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden geeft Donald Trump in een opiniebijdrage advies over de heropstart van de economie.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden geeft Donald Trump in een opiniestuk raad over het opnieuw opstarten van de Amerikaanse economie. In een adem verwijt hij hem met zijn corona-aanpak een catastrofe veroorzaakt te hebben.

Terwijl Amerikaans president Donald Trump in volle coronacrisis haast elke dag de media optrommelt voor een briefing, leek zijn Democratische uitdager voor het presidentschap, Joe Biden, de afgelopen weken wel van de aardbodem verdwenen te zijn. Slechts een Democraat was de voorbije dagen alomtegenwoordig: Andrew Cuomo, de gouverneur van de zwaar getroffen staat New York.

Tot zondag. In een opiniebijdrage in de Amerikaanse krant The New York Times presenteert de voormalige vicepresident van Barack Obama zijn strategie om de Amerikaanse economie uit lockdownmodus te halen. 'Zodra een afdoend antwoord gevonden is op deze gezondheidscrisis, kunnen we niet langer met zijn allen thuis blijven zitten wachten tot een vaccin aan zoveel mogelijk mensen toegediend kan worden.'

Verrassend komt Biden niet uit de hoek. Hij raadt Trump bijvoorbeeld aan de Defense Production Act, een wet uit de Koreaanse oorlog, ten volle te benutten om voldoende beschermingsmateriaal te kunnen verspreiden. In de eerste plaats onder de mensen in de frontlinie maar later ook onder andere beroepsgroepen. Hij denkt bijvoorbeeld aan bezorgers van pakjes of maaltijden en restaurantpersoneel maar ook aan mensen die een kantoorjob hebben.

Daarnaast kan de verspreiding van het virus volgens hem voorkomen worden door de regels rond social distancing zo strikt mogelijk na te leven. 'We gaan nog een hele tijd anders moeten werken dan we tot nu gewoon waren. Als ik president was, zou ik topexperts uit de priv├ęsector optrommelen en met hen nadenken over manieren om veiliger te kunnen werken.' Biden raadt Trump aan de kmo's tijdens die denkoefening mee in bad te trekken.

'Voorts is het erg belangrijk veel te testen, veel meer dan nu het geval is', zegt Biden. Hij geeft de regering-Trump meteen een veeg uit de pan. 'De president en zijn team hebben verzuimd in voldoende testen te voorzien.' Daarnaast ziet de Democraat heil in een systeem dat in kaart brengt wie met wie in contact komt.

De 77-jarige politicus verwijt Trump ten slotte de natie in gevaar gebracht te hebben. 'Omdat de regering niet zorgvuldig plande, niet de nodige voorbereidingen trof, geen eerlijke beoordeling maakte van het dossier en niet goed communiceerde, is een catastrofe ontstaan. En de bevolking heeft daarvoor een zware prijs betaald.' Het Witte Huis kan zich volgens hem geen fouten meer veroorloven.