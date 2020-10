Bijna 3.800 nieuwe coronabesmettingen per dag in België

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken is op veel plaatsen in België het dragen van een mondmasker verplicht.

De coronacijfers in België blijven sterk stijgen. Alle indicatoren zitten in de lift. Vrijdag testte een recordaantal mensen positief op het longvirus.

Net als in de rest van Europa bevat de dagelijkse update van de coronacijfers in België weinig opbeurend nieuws. De stijgende trend in het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, patiënten op intensieve zorg en overlijdens valt voorlopig geen halt toe te roepen.

Tussen 1 en 7 oktober zijn in België gemiddeld 3.749 nieuwe infecties per dag gemeld, bleek zondagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor.

De stijgende tendens in het aantal coronabesmettingen blijft zich dus doorzetten. Zaterdag was nog sprake van een stijging met 80 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de epidemie zijn al 156.931 mensen in ons land besmet geraakt.

Record

Vrijdag is in ons land ook een nieuw record gevestigd. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie legden meer dan 7.000 mensen een positieve test af. In totaal waren er die dag 54.000 staalafnames. Dat betekent dus dat 13 procent van de geteste mensen besmet bleek met het virus. In Brussel was dat bijna 1 op 5. Die data wijzen erop dat het virus sterk circuleert in ons land.

Bij het recordaantal positieve testen valt wel een kleine kanttekening te plaatsen. Op dit moment worden veel meer mensen getest dan tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar.

Toen waren staalafnames voorbehouden voor mensen met ernstige symptomen. Vandaag kan iedereen met ziekteverschijnselen, licht of zwaar, in een testcentrum terecht. Net als mensen die contact hadden met een besmette persoon, terugkeren uit risicogebied of wie een bewijs van een negatieve coronatest nodig heeft.

Ziekenhuizen

Niet alleen de trend in het aantal besmettingen baart zorgen. Ook het aantal hospitalisaties blijft toenemen. In de ziekenhuizen zijn de voorbije week gemiddeld elke dag 119 mensen opgenomen, een stijging met 66,7 procent. Vrijdag lagen 1.257 mensen in het ziekenhuis, onder wie 226 op intensieve zorgen.